HCOB PMI Flash Eurozona: a dicembre ancora in calo produzione e occupazione





I dati previsionali dell’indagine PMI di dicembre hanno mostrato che il settore privato dell’eurozona ha concluso l’anno ancora in fase di contrazione con l’attività in calo per il secondo mese consecutivo. La produzione è stata ridotta a causa della forte riduzione dei nuovi ordini, mentre il tasso di tagli di posti lavoro è stato il più rapido in quattro anni poiché le aziende hanno reagito ad un calo del carico di lavoro abbassando i livelli di manodopera. I tassi d’inflazione sia dei costi che dei prezzi alla vendita hanno accelerato a fine anno, con prezzi in aumento ad un tasso ancora maggiore della media storica.

La riduzione totale delle attività è stata registrata con un aggravamento della crisi produttiva del manifatturiero che ha controbilanciato un modesto ritorno alla crescita del terziario, dopo che a novembre ne era stata riportata la prima contrazione in 10 mesi. La contrazione della produzione industriale a dicembre è stata la ventunesima in altrettanti mesi, nonché la maggiore in un anno. Così come succede da diversi mesi, la riduzione totale dell’attività commerciale nell’area dell’euro rispecchia i cali nelle due maggiori economie: Germania e Francia. A dicembre, entrambe nazioni sono rimaste in fase di contrazione, con tassi di declino rallentati appena rispetto al mese precedente. In contrasto, il resto dell’eurozona ha riportato un forte incremento della produzione a fine anno, con tassi d’espansione che hanno raggiunto i massimi in sei mesi.

Questa situazione implica comunque rischi al rialzo. Se i governi futuri riuscissero a tracciare dei programmi chiari, ci potrebbero essere delle sorprese positive l’anno prossimo. Le aziende dell’eurozona sono risultate infatti appena più ottimiste del mese di novembre rispetto alla possibilità di un aumento di attività per l’anno prossimo”.