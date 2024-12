Germania, la fiducia persa apre la strada al voto anticipato: altri guai per il PIL della zona Euro





La politica tedesca è in fermento. Il Cancelliere Olaf Scholz ha perso un voto chiave al Bundestag, il parlamento tedesco. Questo evento, con 394 voti contrari, 207 favorevoli e 116 astenuti, apre ufficialmente la strada a possibili elezioni anticipate.

Per rimanere in carica, Scholz, del partito SPD, avrebbe avuto bisogno di almeno 366 voti. Non avendoli ottenuti, si è recato dal presidente della Repubblica, Frank Walter Steinmeier, per richiedere formalmente lo scioglimento del parlamento.

Sembra che la decisione di andare al voto anticipato fosse proprio ciò che Scholz desiderava. Infatti, nonostante la sfiducia, il Cancelliere è apparso sereno. Il presidente Steinmeier ora ha 21 giorni per decidere se confermare la data del 23 febbraio 2025 per le nuove elezioni. Steinmeier aveva già manifestato la sua approvazione all'ipotesi nelle scorse settimane.

Prima del voto, il dibattito in parlamento è stato molto acceso. Scholz ha accusato i suoi ex alleati di coalizione del FDP di aver sabotato il lavoro del governo, affermando che "la politica non è un gioco". Il discorso sulla mozione di fiducia è stato anche un'occasione per Scholz di presentare il suo programma elettorale. Ha promesso di puntare sulle energie rinnovabili, di migliorare le infrastrutture, di semplificare la burocrazia e di investire nella difesa e nella sicurezza.

Ha sottolineato che, con un conflitto in corso in Europa, è fondamentale rafforzare la sicurezza e la difesa del paese.

Quindi, la Germania si avvia verso una nuova fase politica, con la possibilità concreta di andare alle urne in anticipo. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la data del 23 febbraio verrà confermata.