Europa lancia Iris2, la sua sfida a starlink





La Commissione europea ha dato il via libera al progetto IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), un ambizioso sistema satellitare con 290 unità. Il consorzio SpaceRISE si occuperà della sua realizzazione. Si tratta di una risposta europea alle reti internet satellitari come Starlink di Elon Musk. Questo progetto è cruciale per la sicurezza e l'indipendenza dell'Europa nel settore spaziale. IRIS2 è il terzo grande programma spaziale dell'Unione europea, dopo Galileo (navigazione) e Copernicus (osservazione della Terra).

L'obiettivo è fornire una connessione internet avanzata per i governi e colmare il divario digitale nel continente. Il sistema IRIS2 si basa su satelliti in orbita media (MEO) e bassa (LEO). Questa configurazione permetterà di offrire diversi servizi: comunicazioni sicure per gli Stati membri dell'UE e le autorità pubbliche e una connessione internet veloce per aziende e privati. La rete coprirà anche le zone remote, oggi difficili da raggiungere. Il consorzio SpaceRISE include i maggiori operatori satellitari europei: SES, Eutelsat e Hispasat. A supporto di questi, altre aziende importanti come Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence and Space e Deutsche Telekom. Questo assicura un coinvolgimento delle PMI (piccole e medie imprese) e delle nuove realtà del settore. Il contratto con SpaceRISE è valido per 12 anni, e stabilisce un accordo di collaborazione tra pubblico e privato.