ETF, un ottobre record per gli investimenti in Europa





L'analisi mensile di Amundi racconta di un vero e proprio boom per gli ETF (Exchange Traded Funds) a ottobre, con una raccolta globale di 150,7 miliardi di euro. Gli investitori hanno mostrato una chiara preferenza per le azioni, indirizzando 102,8 miliardi di euro verso questa categoria. Il reddito fisso ha raccolto comunque una cifra importante, pari a 36,7 miliardi di euro.

La passione per le azioni si è vista in tutto il mondo, con 78 miliardi di euro diretti verso gli Stati Uniti, 21,8 miliardi in Europa e Medio Oriente e 3 miliardi nell'Asia-Pacifico.

In Nord America, gli indici azionari americani "large blend" hanno attirato ben 39,8 miliardi di euro. Anche in Europa, questa tipologia di investimento ha registrato 8,8 miliardi di euro di afflussi. Un segnale positivo è arrivato dalla Cina, dove le azioni hanno raccolto 8,8 miliardi di euro, grazie alle misure di sostegno del governo. Si segnalano invece disinvestimenti dai titoli di Stato a breve termine e dalle obbligazioni societarie europee, per un valore di 1,4 miliardi di euro ciascuno.

Ottobre è stato il miglior mese degli ultimi cinque anni per gli ETF con sede in Europa, con investimenti per un totale di 28,9 miliardi di euro. L'interesse per le azioni europee è stato trainato dagli indici statunitensi, che hanno registrato afflussi per 11,7 miliardi di euro, seguiti dagli indici globali con 5,6 miliardi di euro. Gli indici "all country", simili all'MSCI ACWI, hanno raccolto 2,3 miliardi di euro.

Il reddito fisso ESG ha raccolto complessivamente 2,3 miliardi di euro. La maggior parte di questi investimenti è andata al debito societario "investment-grade" (900 milioni di euro) e ai titoli di Stato (900 milioni di euro). Le obbligazioni "high yield" ESG hanno ricevuto 500 milioni di euro.