Draghi: L'Europa deve cambiare se davvero vuole crescere





Mario Draghi, ex presidente del Consiglio italiano, ha lanciato un allarme sull'economia europea durante il convegno annuale del Centre for Economic Policy Research di Parigi. Ha sottolineato come i governi europei abbiano fatto pochi sforzi per integrare il mercato interno dell'Unione e come questo, insieme ad altre scelte politiche, abbia portato a una crescita debole e a un'eccessiva dipendenza dalle esportazioni.

Draghi ha spiegato che, a partire dagli anni '90, l'Europa ha subito due forti shock: l'avvento di Internet e la crisi finanziaria del 2008.

Questi eventi hanno cambiato l'economia europea, portando a una riduzione della domanda interna e a un divario crescente rispetto agli Stati Uniti. *“La domanda interna è calata e il divario con gli Stati Uniti è aumentato. Non è stato un caso”*, ha affermato Draghi.

Secondo Draghi, i governi europei non hanno completato il mercato interno e hanno permesso una bassa crescita dei salari. Inoltre, invece di sostenere la domanda interna con politiche fiscali espansive, hanno preferito una strategia basata sulle esportazioni e su bassi salari, che ora non è più sostenibile. *“Si è preferito puntare sulla domanda estera con bassi salari. Ora non funziona più”*, ha detto l'ex premier.

La situazione si è complicata ulteriormente con il rallentamento del mercato cinese e la minore disponibilità degli Stati Uniti a fungere da acquirente di ultima istanza per i prodotti europei.

Draghi ha concluso affermando che, se l'Europa non cambia rotta e continua con l'attuale basso tasso di crescita, l'economia resterà stagnante e non sarà in grado di sostenere le spese future, come quelle per pensioni, energia e difesa. *“Dobbiamo lottare per mantenere la società che desideriamo”*, ha detto l'ex presidente della BCE.