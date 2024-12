Debito italiano, la crescita non si arresta: cosa c'è da sapere?





Nonostante l'attenzione del Governo ai conti pubblici, il debito pubblico italiano continua a salire. A ottobre 2024, secondo i dati di Banca d'Italia, ha raggiunto i 2.981,3 miliardi di euro, con un aumento di 19,9 miliardi rispetto al mese precedente. Ma cosa sta succedendo esattamente?

Le amministrazioni pubbliche sono quasi in pareggio, con un deficit di soli 100 milioni di euro in un mese. Il problema principale è il fabbisogno di cassa, ovvero la necessità di denaro per coprire le spese. Le pensioni, con 337,4 miliardi di euro previsti all'anno, pesano molto.

Questa cifra è quasi il doppio di quanto lo Stato incassa con l'Irpef, la principale imposta sul reddito.

La crescita del debito è dovuta principalmente all'aumento dell'indebitamento dell'amministrazione pubblica, con 17,5 miliardi di nuovo debito. Il Tesoro ha anche incrementato le sue disponibilità liquide di 2,7 miliardi di euro, contribuendo così all'aumento complessivo del debito. I governi locali hanno speso solo 100 milioni in più rispetto a quanto hanno incassato.

Ci sono anche notizie positive: le entrate tributarie sono aumentate del 4,8% a ottobre, con 1,9 miliardi in più rispetto allo stesso mese del 2023, raggiungendo i 42,4 miliardi di euro. Nel 2024, lo Stato ha incassato complessivamente 452 miliardi di euro. Questo aumento delle entrate è incoraggiante, ma non sufficiente a compensare l'aumento del debito.

Banca d'Italia ha anche analizzato chi possiede il debito pubblico italiano.

