Bitcoin a 106mila dollari, speculazione o nuovo oro? E come staranno le startup europee nel 2025





Il bitcoin ha superato i 100.000 dollari, raggiungendo quota 106.000 dollari. Questo traguardo inatteso, dopo un periodo di incertezza nel 2022 e 2023, riaccende il dibattito sulla natura di questa criptovaluta. Alcuni ora considerano il bitcoin un bene rifugio, simile all'oro, e quindi parte di un portafoglio di investimenti diversificato. Altri, invece, lo vedono ancora come un asset spinto da una forte speculazione, senza un vero valore intrinseco.

L'ultima impennata del bitcoin risale al 2021, un anno in cui le startup, soprattutto quelle del settore fintech, avevano raccolto capitali record.

Questo boom era stato favorito dalla pandemia e dai bassi tassi di interesse.

Secondo un report di Atomico, il mercato delle startup europee mostra alcune tendenze interessanti. Nell’ultimo anno, i settori dell’intelligenza artificiale (AI) e del machine learning hanno attirato la maggior parte degli investimenti, con il 23% dei nuovi finanziamenti concentrati nelle fasi iniziali, ovvero pre-seed e seed (inferiori ai 5 milioni di dollari). Il 21% dei capitali è andato a startup focalizzate sulla sostenibilità, in particolare quelle che si occupano di gestione della Co2. Crescono anche gli investimenti in startup blockchain e NFTs, che dopo il picco del 2021, sembravano essere uscite dai radar, ma ora stanno tornando in auge.

Il 2024 è stato l'anno con il minor numero di exit (acquisizioni o offerte pubbliche di acquisto) degli ultimi 10 anni.