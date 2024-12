Allfunds rivela ANA: l'AI che trasforma la gestione dei fondi





Allfunds, leader nel settore WealthTech B2B, ha presentato ANA (Allfunds Navigation Assistant), un nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale. Questo strumento è progettato per migliorare l'esperienza degli utenti di Allfunds Connect, la piattaforma di Allfunds, sia per i gestori di fondi che per i distributori.

ANA è frutto della collaborazione con Google Cloud, iniziata ad aprile 2024. Questo strumento semplifica l'interazione degli utenti con la piattaforma, che include oltre 250.

000 fondi. Aiuta i clienti a seguire le tendenze di mercato e a prendere decisioni di investimento più accurate.

ANA offre diverse funzionalità chiave:

Screening avanzato dei fondi: identifica opportunità di investimento attraverso varie categorie di attività, dati e valutazioni, eliminando la necessità di analisi manuali grazie a filtri precisi. Navigazione intuitiva: rende accessibili dati complessi, trasformandoli in informazioni facili da usare grazie a controlli accurati. Confronti dettagliati: consente di analizzare contemporaneamente più fondi usando diverse metriche per prendere decisioni basate sui dati.

Il lancio di ANA fa seguito all'introduzione di Allfunds Navigator, uno strumento che usa dati di mercato in tempo reale, AI e machine learning. Allfunds Navigator aiuta i distributori di fondi a offrire informazioni dettagliate ai clienti.

Allfunds si impegna a migliorare continuamente ANA, aggiungendo nuove funzionalità in linea con i progressi dell'AI, per garantire che i clienti beneficino delle ultime innovazioni tecnologiche.

Juan de Palacios, Chief Strategy and Product Officer di Allfunds, ha dichiarato: "Con ANA, diamo agli utenti la possibilità di prendere decisioni sicure e informate, sfruttando al massimo le potenzialità di Allfunds Connect. Questo è solo l'inizio; il nostro obiettivo è combinare tecnologia e innovazione per fornire servizi di alto livello ai nostri clienti."