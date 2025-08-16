La svolta della Cina: come ha reinventato il commercio internazionale nonostante i dazi USA



Hanno conseguito una notevole crescita a doppia cifra in Africa e nel Sud-est asiatico, evidenziando una flessibilità che continua a posizionare Pechino come un motore economico cruciale a livello globale.

Il rafforzamento del surplus commerciale, che ha toccato i 683,5 miliardi di dollari nel luglio 2025, riflette un incremento di quasi un terzo su base annua. Questo dato non è frutto di una contingenza, bensì il segnale di un consolidamento strutturale che va ben oltre il semplice effetto della riduzione delle tariffe. La volontà di Pechino di puntare su industrie specializzate in veicoli, fertilizzanti, componentistica per auto e persino navi dimostra come i dazi imposti dagli USA non abbiano affatto spento l'entusiasmo degli investitori internazionali. Al contrario, la ridefinizione dei flussi commerciali verso le regioni emergenti appare come una mossa strategica capace di influenzare l'andamento dei mercati a lungo termine. È una fase che inaugura una maggiore intensificazione dei rapporti economici, in particolare con i Paesi africani e l'ASEAN.





La sfida cruciale per il prossimo semestre consisterà nel cavalcare efficacemente la domanda proveniente dai mercati emergenti e nell'arginare il potenziale impatto di nuove barriere doganali nei mercati occidentali. I flussi commerciali verso Africa e Sud-est asiatico sono di primaria importanza, poiché sono determinanti nell'equilibrio delle catene di approvvigionamento globali.

Ciononostante, la robustezza strutturale e l'abilità di differenziare mercati e settori rimangono due dei fattori principali che sostengono la crescita cinese, malgrado le misure imposte dagli USA. Tutto questo offre agli investitori internazionali un quadro variegato di opportunità da monitorare con estrema attenzione:

- l'espansione nei mercati emergenti è un pilastro fondamentale;

- l'investimento in settori ad alta tecnologia diversifica ulteriormente l'economia cinese;

- la capacità di reagire rapidamente ai cambiamenti geopolitici rafforza la sua posizione.