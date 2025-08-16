Il sorprendente balzo di un gigante della sanità spinge il Dow Jones, ma Wall Street naviga nell'incertezza



Un incontro tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin in Alaska ha catturato l'attenzione dei mercati, con la speranza che potesse aprire la strada a una risoluzione del conflitto in Ucraina e chiarire le prospettive dei prezzi del petrolio. Le azioni di UnitedHealth Group hanno visto un'impennata di quasi il 12%, segnando la loro migliore performance percentuale giornaliera dal marzo 2020.

Questo balzo è avvenuto dopo che la Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha rivelato un nuovo investimento nella compagnia assicurativa sanitaria. Anche Scion Asset Management, la società di Michael Burry, ha aumentato la sua esposizione verso l'azienda, dimostrando una maggiore fiducia. L'incremento dei costi nel più ampio settore sanitario e un calo di circa il 40% delle azioni di UnitedHealth quest'anno avevano precedentemente fatto sì che il Dow Jones, che include il titolo, rimanesse indietro rispetto ad altri indici di Wall Street nella corsa verso nuovi massimi.



L'indice ponderato per il prezzo aveva raggiunto l'ultimo massimo storico il 4 dicembre. Per la giornata di venerdì, il settore sanitario ha guadagnato l'1,65%, registrando la sua migliore performance settimanale dall'ottobre 2022.

In chiusura, il Dow Jones Industrial Average ha segnato un incremento di 34,86 punti, o lo 0,08%, attestandosi a 44.946,12. L'S&P 500, invece, ha perso 18,74 punti, o lo 0,29%, chiudendo a 6.449,80. Il Nasdaq Composite ha registrato un calo di 87,69 punti, pari allo 0,40%, chiudendo a 21.622,98. Nel complesso, i principali indici azionari di Wall Street hanno registrato la loro seconda settimana consecutiva di guadagni, sostenuti dalle aspettative che la Fed possa riprendere il suo ciclo di allentamento della politica monetaria con un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base a settembre. La banca centrale aveva abbassato i costi di prestito l'ultima volta a dicembre e aveva avvertito che le tariffe degli Stati Uniti avrebbero potuto aumentare le pressioni sui prezzi.





La recente debolezza del mercato del lavoro e i segnali che l'inflazione indotta dalle tariffe non si fosse ancora riflessa nei prezzi al consumo hanno reso gli investitori più fiduciosi riguardo a una potenziale mossa "dovish" da parte della Fed il mese prossimo. La questione cruciale riguarda l'effettivo trasferimento delle tariffe sul prezzo finale dei beni, e pare che questo non sia ancora avvenuto. Nonostante il mercato abbia ampiamente prezzato un taglio dei tassi a settembre, gli investitori potrebbero sottovalutare alcuni rischi. La bassa volatilità e le valutazioni elevate indicano un certo senso di compiacenza. La giornata ha offerto un quadro economico eterogeneo. Un rapporto ha mostrato che le vendite al dettaglio a luglio sono aumentate come previsto.

Ciononostante, i dati sulla fiducia dei consumatori e sulla produzione industriale hanno suggerito che le tariffe stanno iniziando a incidere su altri settori dell'economia. Una correzione di mercato è considerata normale dopo i recenti, robusti guadagni. La prossima pubblicazione dei dati sulle spese per consumi personali (PCE), l'indicatore preferito dalla Fed e che ultimamente è risultato più elevato rispetto all'indice dei prezzi al consumo (CPI), sarà determinante per valutare quanta inflazione stia permeando il sistema economico.



Il presidente della Fed di Chicago, Austan Goolsbee, ha espresso commenti cauti. Il presidente Trump ha annunciato che la prossima settimana presenterà nuove tariffe su acciaio e semiconduttori.

Tra gli altri titoli che hanno registrato movimenti significativi:

- Applied Materials ha subito un crollo del 14% dopo che il produttore di apparecchiature per chip ha emesso previsioni deboli per il quarto trimestre.

- Le azioni di Bank of America sono calate dell'1,6% dopo che Berkshire Hathaway ha ridotto la sua partecipazione nel secondo maggiore prestatore degli USA del 4,2%, portandola a 605,3 milioni di azioni. La Berkshire Hathaway detiene comunque una quota di circa l'8% in Bank of America.

- Intel è aumentata del 2,9% in seguito a una notizia secondo cui l'amministrazione Trump sarebbe in trattative per una potenziale acquisizione di una quota nel produttore di chip da parte del governo degli Stati Uniti.





Sul NYSE, i titoli in ribasso hanno superato quelli in rialzo con un rapporto di 1,3 a 1. Si sono registrati 244 nuovi massimi e 45 nuovi minimi. Sul Nasdaq, i titoli in calo hanno superato quelli in crescita con un rapporto di 1,36 a 1. L'S&P 500 ha toccato 10 nuovi massimi di 52 settimane e nessun nuovo minimo, mentre il Nasdaq Composite ha registrato 79 nuovi massimi e 81 nuovi minimi.

Il volume degli scambi sulle borse statunitensi è risultato relativamente contenuto, con 16,3 miliardi di azioni scambiate, rispetto a una media di 18,2 miliardi di azioni nelle precedenti 20 sessioni. Per la settimana, l'S&P 500 ha guadagnato lo 0,94%, il Nasdaq è salito dello 0,81%, e il Dow Jones ha chiuso in rialzo dell'1,74%. L'indice Russell 2000 Small Cap Index è cresciuto del 3,13%.