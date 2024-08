Eurozona: a giugno bilancia commerciale in surplus di 22,3 miliardi

Eurozona

Le prime stime del saldo dell'area euro hanno mostrato un surplus di 22,3 miliardi di euro nel commercio di merci con il resto del mondo a giugno 2024, rispetto ai 18,0 miliardi di euro di giugno 2023.

L’export di merci dell'area euro verso il resto del mondo a giugno 2024 è stato di 236,7 miliardi di euro, in calo del 6,3% rispetto a giugno 2023 (252,5 miliardi di euro). L’import dal resto del mondo si è attestato a 214,3 miliardi di euro, in calo dell'8,6% rispetto a giugno 2023 (234,5 miliardi di euro).

A giugno 2024 rispetto a maggio 2024, il surplus dell'area euro è aumentato da 14,0 miliardi di euro a 22,3 miliardi di euro (+8,3 miliardi di euro rispetto a maggio 2024). Ciò è dovuto a un aumento del surplus per macchinari e veicoli (+2,9 miliardi di euro), prodotti chimici (+1,2 miliardi di euro) e altri beni manifatturieri (+1,2 miliardi di euro) combinato con una diminuzione del deficit per l'energia (-2,6 miliardi di euro). Da gennaio a giugno 2024, l'area dell'euro ha registrato un surplus di 107,5 miliardi di euro, rispetto a un deficit di 3,0 miliardi di euro nel periodo gennaio-giugno 2023. Le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono scese a 1.430,1 miliardi di euro (un calo dello 0,8% rispetto a gennaio-giugno 2023) e le importazioni sono scese a 1.322,6 miliardi di euro (un calo dell'8,4% rispetto a gennaio-giugno 2023). Il commercio intra-area euro è sceso a 1.303,8 miliardi di euro nel periodo gennaio-giugno 2024, in calo del 5,9% rispetto a gennaio-giugno 2023.