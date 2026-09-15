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15/09/2026

Surplus commerciale dell'eurozona a luglio 2026: cosa nasconde il balzo a 14,2 miliardi?


Surplus commerciale dell'eurozona a luglio 2026: cosa nasconde il balzo a 14,2 miliardi?

Il dato più recente pubblicato da Eurostat mostra un saldo positivo di 14,2 miliardi di euro negli scambi di beni con il resto del mondo a luglio 2026, rispetto ai 10,7 miliardi di luglio 2025. “Il risultato indica una dinamica di crescita sostenuta,” osservano gli analisti del settore. Il balzo sembra confermare una tendenza rialzista già avviata nei mesi precedenti.

Le export beni euro hanno raggiunto i 276,0 miliardi di euro, segnando un incremento del 9,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando il valore si attestava a 253,3 miliardi.


Dall’altro lato, le importazioni euro sono salite a 261,8 miliardi, con una crescita del 7,9 % rispetto ai 242,6 miliardi di luglio 2025. L’aumento del surplus a 14,2 miliardi supera di ben 7,0 miliardi il valore di giugno 2026, che era di 7,2 miliardi.

Il miglioramento deriva soprattutto da un più ampio surplus nei prodotti chimici, nei beni manifatturieri e nei prodotti alimentari e delle bevande. In compenso, si registra una leggera contrazione del surplus nei macchinari e nei veicoli, un dettaglio che potrebbe far sorridere chi segue le dinamiche commerciali: “se il conto fosse una partita a scacchi, l’Europa sembra aver spostato la regina”.

Nel periodo gennaio‑luglio 2026, la zona euro ha collezionato un surplus complessivo di 17,0 miliardi di euro, rispetto ai 92,8 miliardi registrati nello stesso arco temporale del 2025. Le esportazioni totali di beni hanno toccato i 1.763,6 miliardi di euro (+1,2% su base annua), mentre le importazioni sono salite a 1.746,6 miliardi (+5,8%). Gli scambi commerciali intra‑euro sono cresciuti a 1.654 miliardi, con un rialzo del 5 % rispetto all’anno precedente.




Passando all’Unione Europea, il saldo commerciale di luglio 2026 ammonta a 8,0 miliardi di euro, in calo rispetto ai 9,8 miliardi di luglio 2025 ma in crescita rispetto ai 2,4 miliardi di giugno 2026. Le esportazioni extra‑UE hanno raggiunto i 247,1 miliardi (+7,8% su base annua), mentre le importazioni sono salite a 239,1 miliardi (+9,0%). Il deficit registrato nel periodo gennaio‑luglio 2026 è di 13,8 miliardi, rispetto ai 84 miliardi del 2025. Le esportazioni extra‑UE hanno subito una lieve diminuzione dello 0,6 %, mentre le importazioni sono aumentate del 5,9%. Infine, gli scambi intra‑comunitari hanno toccato i 2.581,6 miliardi, con un incremento del 6,1% rispetto all’anno precedente.

Articolo redatto da Daria Passoni, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 15/09/2026

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