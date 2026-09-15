Prezzo del gas in Europa triplica: cosa comporterà per le bollette quest’inverno?



Dall’altro, la domanda europea è in crescita, con i paesi che cercano di riempire i depositi prima dell’arrivo del freddo. Anche l’Asia, soprattutto la Cina, gareggia per le forniture, creando ulteriore tensione sul mercato.

Con l’avvicinarsi della cosiddetta «stagione termica», il consumo di gas per il riscaldamento aumenterà di netto. I contratti future sul Ttf mostrano prezzi intorno agli 80 € per i mesi più prossimi, ma la volatilità resta elevata: aprile scende a 63 € e poi si mantiene su livelli più bassi, per ora.

L’Italia importa gas tramite gasdotto da Algeria, Azerbaigian, Norvegia e Libia, mentre il GNL proviene soprattutto dagli Stati Uniti e da paesi africani come la Nigeria. I flussi dal Medio Oriente sono ormai limitati, e la Russia resta l’ultimo fornitore di gas europeo, anche se il divieto definitivo sul GNL russo entrerà in vigore a gennaio 2027, con la consegna via gasdotto terminata entro il 30 settembre.

Le imprese italiane, così come quelle europee, stipulano contratti il cui prezzo è legato al Ttf.











Quando il valore di Amsterdam sale, anche il costo della materia prima per i consumatori cresce.

“Le bollette aumenteranno per chi ha tariffe variabili, mentre chi ha fissato il prezzo rimarrà al sicuro finché il contratto è valido,” spiega un esperto del settore, senza pretese di profezia.

Il risultato è chiaro: i clienti con tariffe a prezzo variabile vedranno un rincaro sulla bolletta del gas. Per l’elettricità la dinamica è simile, poiché circa il 70 % dell’energia prodotta in Italia proviene da impianti a gas. Chi ha scelto il prezzo variabile subirà un aumento anche della bolletta della luce.

A Milano, a Roma e nelle regioni del Nord, le aziende stanno già valutando opzioni di copertura per mitigare l’impatto sui costi operativi. In Puglia, dove gli impianti termici sono più diffusi, le famiglie temono una spesa più alta già dal prossimo inverno.

Il mercato del gas in Europa rimane un vero e proprio campo di battaglia, dove geopolitica e stagionalità si mescolano, lasciando a tutti noi la speranza che la stabilità ritorni prima di dover accendere i termosifoni a pieno regime.





Articolo redatto da Paola Bernasconi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 15/09/2026



