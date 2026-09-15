Economia

15/09/2026

Mercato azionario italiano: FTSE MIB stabile, ma le azioni difesa e utility sorprendono


Mercato azionario italiano: FTSE MIB stabile, ma le azioni difesa e utility sorprendono

Il mercato azionario italiano ha chiuso martedì quasi invariato, attestandosi a 51 555 punti. Dietro a questo risultato vi sono contrasti netti: da un lato i titoli della difesa registrano progressi, dall’altro i grandi gruppi finanziari mostrano segni di incertezza a causa di negoziati di fusione.

Le azioni difesa hanno guadagnato, con Leonardo in rialzo dell'1,1 % e Fincantieri +0,5 %. Il rialzo segue le preoccupazioni del Pentagono per la carenza di munizioni, un tema che ha spinto gli investitori a puntare su fornitori europei.


"La domanda di sistemi di difesa è in crescita, e i nostri clienti stanno cercando soluzioni più rapide" ha commentato un analista del settore.

Nel frattempo, il comparto bancario ha vissuto momenti contrastanti. UniCredit è sceso del 2,3 % dopo un incontro con il ministro delle finanze tedesco sul suo investimento in Commerzbank. La banca prevede di completare l'acquisizione entro il quarto trimestre, ma la volatilità delle notizie ha frenato gli acquisti. Credit Agricole, azionista principale di Banco BPM, ha definito l'offerta del rivale MPS al 1,5 % poco allettante, contribuendo al leggero ribasso del titolo.

Il settore delle utilities ha guidato la performance positiva, sostenuto dal calo dei prezzi del gas europeo. Terna ha spiccato con un +2,9 %, beneficiando della domanda di energia più stabile. L'Italia sta inoltre valutando di prolungare la riduzione dell'accisa generale, una misura pensata per mitigare l'aumento dei costi energetici per le imprese.




Un dato interessante riguarda il mercato del gas: l'Italia è diventata il principale importatore di GNL dell'UE a luglio, grazie a incentivi governativi. Le scorte di gas hanno registrato un aumento ad agosto, mentre la media europea resta più bassa, creando un vantaggio competitivo per le società italiane del settore.

In sintesi, il mercato azionario italiano ha mostrato una giornata di equilibrio apparente, ma dietro la calma si celano dinamiche di fusione, tensioni geopolitiche e politiche fiscali che potrebbero trasformare la direzione dei titoli nei prossimi mesi.

Articolo redatto da Sandro Aimone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 15/09/2026

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