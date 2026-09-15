Java 27 svela la crittografia post-quantistica: cosa cambia per le imprese



Questo progetto punta a ridurre il divario tra oggetti e tipi primitivi, una mossa che promette guadagni di efficienza per carichi di lavoro intensivi di dati. Le novità di sicurezza si concentrano su tre proposte chiave. La JEP 527 introduce lo scambio di chiavi ibrido per TLS 1.3, un meccanismo pensato per proteggere le comunicazioni “harvest now, decrypt later”. La JEP 538 rende più sicura la gestione dei certificati grazie a codifiche PEM, facilitando l’integrazione con sistemi di autenticazione moderni. Infine, la JEP 536 consente la redazione dei dati di diagnostica in tempo reale, limitando la esposizione di informazioni sensibili durante il troubleshooting. Per chi sviluppa soluzioni basate su AI, la JEP 537 porta una nuova Vector API, la dodicesima incubatrice, capace di aumentare il throughput senza ricorrere a codice nativo. La JEP 533 propone la concorrenza strutturata, una piattaforma che semplifica la gestione di thread in ambienti cloud e microservizi. Queste funzioni riducono il rischio di bug legati alla concorrenza, un aspetto critico quando si orchestrano più richieste di modello simultanee.











Altri miglioramenti puntano a ottimizzare l’uso delle risorse. La JEP 534 attiva di default i compact object headers, abbattendo il consumo di memoria della JVM. Con la JEP 523, il garbage collector G1 diventa il predefinito in tutti gli ambienti, garantendo performance più prevedibili tra sviluppo e produzione. Nel panorama dei framework, Helidon 27 si presenta come la risposta leggera per i microservizi. Basato sui virtual thread di Java, permette di scrivere codice lineare mantenendo la scalabilità tipica del cloud‑native. Le API dichiarative semplificano l’adozione di gRPC e messaggistica, mentre Helidon Messaging offre un’interfaccia snella per Kafka o JMS. Parallelamente, JavaFX 27 continua a evolvere il front‑end Java, aggiungendo una pipeline di rendering Metal per macOS e miglioramenti di accessibilità. Gli sviluppatori possono così costruire dashboard di analytics alimentate da AI con un’interfaccia moderna e reattiva. Per le aziende vincolate da normative di sicurezza, Oracle Jipher 20 è ora parte del Java Verified Portfolio.



Il modulo integra OpenSSL certificato FIPS 140‑3 e supporta algoritmi post‑quantistici come ML‑KEM e ML‑DSA, garantendo la conformità senza sacrificare le performance. “La sicurezza, l’affidabilità e la scalabilità enterprise di Java ne fanno una base affidabile per gli agenti di AI che richiedono accesso sicuro ai sistemi aziendali e ai dati sensibili”, ha osservato Arnal Dayaratna, research vice president di IDC. “Java 27 prosegue la tradizione di fornire una piattaforma stabile per i carichi di lavoro enterprise, aggiungendo strumenti di AI e crittografia post‑quantistica”, ha commentato Georges Saab, senior vice president di Oracle Java Platform. Guardando al futuro, il Project Leyden si concentra sulla riduzione dei tempi di avvio e sull’ottimizzazione della memoria tramite compilazione ahead‑of‑time. Insieme a Valhalla, questi progetti mostrano come Java continui a evolversi con un occhio attento alle esigenze delle imprese moderne. Le novità introdotte da Java 27 non sono solo un aggiornamento tecnico, ma una risposta strategica alle sfide di sicurezza e performance che le aziende affrontano quotidianamente.



Con un ecosistema che comprende Helidon, JavaFX e Jipher, la piattaforma resta una scelta solida per chi vuole sviluppare applicazioni eCommerce o soluzioni AI senza doversi preoccupare di vulnerabilità emergenti.

Articolo redatto da Michele Balbi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Digitale

Articolo del 15/09/2026



