

Sul versante delle importazioni, la crescita tendenziale è del 4,6% in valore, con una lieve riduzione di volume del -2,7%. Il deficit energetico si amplia, passando da -4.117 a -5.515 milioni di euro, ma l’avanzo dei prodotti non energetici sale a +13.756 milioni.

Tra i settori trainanti dell’export, spiccano i metalli di base e i prodotti in metallo (esclusi macchinari e impianti) con un +13,8%, il coke e i prodotti petroliferi raffinati (+27,3%) e una categoria eterogenea che comprende articoli sportivi, giochi, strumenti musicali e medici (+15,9%). Al contrario, le esportazioni di mezzi di trasporto, esclusi gli autoveicoli, scendono del -2,5% su base annua. Se il traffico dei porti fosse una soap opera, l’export italiano sarebbe l’attore principale, sempre in scena ma con qualche colpo di scena.

A livello geografico, la Svizzera registra il più forte contributo positivo (+39,6%) all’export nazionale, seguita da paesi OPEC (+26,3%) e dalla Cina (+27,6%). Il peso negativo più marcato proviene dalla diminuzione delle vendite verso i paesi ASEAN, che cala del -26,9%.













Nel trimestre maggio‑luglio 2026, l’export cresce dell’1,3% rispetto al periodo precedente, mentre le importazioni aumentano del 2,8%. I prezzi all’importazione risalgono dello 0,4% su base mensile e del 5,0% su base annua, in linea con la tendenza al rialzo dei prodotti energetici.

Il quadro complessivo indica che, nei primi sette mesi del 2026, l’export registra una crescita tendenziale del 4,6%, trainata da metalli di base (+26,4%), coke e prodotti petroliferi (+24,0%) e autoveicoli (+8,0%). L’avanzo commerciale raggiunge i 32,9 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 30,6 miliardi registrati nello stesso arco temporale del 2025.

"Le dinamiche dell’export italiano mostrano una resilienza sorprendente, nonostante le fluttuazioni dei mercati energetici", si legge in un recente comunicato dell’Istat, confermando la solidità delle performance di settore.

Articolo redatto da Daria Passoni, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



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Articolo del 15/09/2026



