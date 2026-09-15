

I team possono così dedicare più tempo alla creatività e all'innovazione, mentre la piattaforma gestisce la parte operativa. Nel panorama attuale, le case di moda affrontano collezioni più brevi, richieste di mercato volatili e normative ambientali sempre più stringenti. In questo contesto, la soluzione cloud per lo sviluppo prodotto di Lectra appare come una risposta concreta alle esigenze di flessibilità e trasparenza. “Da cinquant’anni Lectra trasforma la moda digitalizzando la modellistica. Ora l'AI agentica ci permette di compiere un passo avanti, reinventando l’intero ciclo di sviluppo”, afferma Maximilien Abadie, Deputy CEO di Lectra. “Con Apogy offriamo la prima piattaforma in grado di aggregare tutti gli stakeholder, i dati e i processi che danno forma a un prodotto. Rimuovendo i silos, consentiamo alle aziende di lanciare capi più rapidamente, in linea con la domanda dei consumatori”, aggiunge. La tecnologia si pone come un vero alleato: agisce in modo proattivo, suggerisce le informazioni più rilevanti e coordina le attività dal concept al prototipo pronto per la produzione.











Gli utenti possono generare nuovi concept partendo da semplici prompt, schizzi o immagini, collaborando in tempo reale su un workspace condiviso. - Gestione centralizzata dei dati, sicura e sempre aggiornata;

- Simulazioni 3D e rendering fotorealistici per una prototipazione digitale fluida;

- Compatibilità con tutti i formati standard del mercato; La centralizzazione permette a team, partner e fornitori di operare simultaneamente, riducendo i tempi di approvazione. David Towell, Senior Manager di O’Neills, osserva: “Per la prima volta tutti i nostri team usano una sola soluzione. L’armonizzazione elimina gli errori di trasferimento dati, aumenta la trasparenza e potenzia la produttività”. Un altro vantaggio è la preservazione del know‑how interno. Riccardo Romani, Operations Director di Oniverse, sottolinea che “le nuove generazioni si aspettano strumenti all’avanguardia. Apogy ci aiuta ad attrarre e sviluppare talenti, proteggendo al contempo competenze strategiche”. Apogy è offerta in modalità SaaS e continuerà a evolversi, arricchendo le capacità di intelligenza artificiale agentica moda per automatizzare ulteriori attività e migliorare i flussi di lavoro.



Dopo tre anni di sviluppo e un dialogo costante con decine di clienti, la piattaforma dimostra già di saper accompagnare la trasformazione dello sviluppo prodotto nella moda. Se solo la moda fosse così veloce, forse le sfilate non sarebbero più un incubo logistico.

Articolo redatto da Michele Balbi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Digitale

Articolo del 15/09/2026



