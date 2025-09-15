Wall Street vola, Piazza Affari spinge: il rally globale e la mossa chiave della Federal Reserve





Anche gli altri listini europei hanno mostrato un andamento positivo. Amsterdam si è apprezzata dell'1,13%, seguita da Madrid con un +0,55% e Francoforte con un più contenuto +0,26%. Al di fuori del blocco della zona euro, Londra ha chiuso leggermente sotto la parità, segnando un -0,07%, ma senza intaccare il clima generale di fiducia.

Oltreoceano, l'umore sui mercati globali si mantiene estremamente positivo, con Wall Street che ha toccato nuovi massimi sia per l'indice S&P 500 che per il Nasdaq Composite. Questo avviene dopo i record raggiunti nella scorsa settimana, proprio all'inizio di un periodo cruciale per la politica monetaria mondiale. Infatti, nei prossimi giorni si terranno le importanti riunioni della Federal Reserve negli USA, della Banca del Canada, della Bank of England e della Bank of Japan. L'attenzione si concentra in modo particolare sulla Fed, che mercoledì è chiamata a prendere una decisione sui tassi.



Si prevede ampiamente un taglio di 25 punti base, ma un allentamento più consistente di 50 punti, nonostante le recenti pressioni, appare meno probabile. I trader, secondo i dati elaborati da LSEG, prevedono un allentamento cumulativo di quasi 70 punti base entro la fine del 2025.

Una ventata di positività è giunta anche dalla Casa Bianca, con la notizia dei progressi nei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina. È stato inoltre raggiunto un accordo quadro riguardante TikTok, un passo significativo verso la stabilizzazione delle relazioni. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si prepara a un colloquio con il presidente cinese Xi Jinping venerdì, un evento che potrebbe ulteriormente rafforzare la fiducia.

Nel comparto azionario, la brillante performance di Tesla ha catturato l'attenzione, con un balzo del +6,64% dopo che il CEO, Elon Musk, ha effettuato acquisti di azioni per circa un miliardo di dollari.



Anche Alphabet, la casa madre di Google, ha spinto sull'acceleratore, guadagnando il +3,7%. Questo ha portato la capitalizzazione di mercato del colosso tecnologico per la prima volta a 3000 miliardi di dollari, a seguito della revisione al rialzo del prezzo obiettivo da parte di Citi, da 225 a 280 dollari. Nonostante il clima di festa per molti titoli tecnologici, Nvidia ha registrato un calo dell'1,38%, a causa di accuse dalla Cina di aver violato la normativa anti-monopolio. Il presidente degli Stati Uniti ha espresso, inoltre, il suo parere riguardo l'abbandono della rendicontazione trimestrale da parte delle aziende americane quotate.

I prezzi del petrolio sono in crescita, con il future Brent (novembre 2025) che si attesta a 67,68 dollari al barile, un aumento dell'1,03%. Il greggio texano, WTI (ottobre 2025), si muove intorno ai 63,48 dollari, con un progresso dell'1,26%. Questa dinamica si osserva mentre i toni ostili tra Europa e Russia si intensificano e gli Stati Uniti esercitano pressioni sugli alleati affinché impongano dazi sugli acquisti di petrolio russo da parte di Pechino.



Nel panorama delle materie prime, anche l'oro ha mostrato apprezzamento: lo spot gold ha guadagnato lo 0,46%, raggiungendo i 3659,79 dollari l'oncia. Sul mercato dei cambi, il dollaro ha perso moderatamente terreno in vista dell'imminente riunione di politica monetaria, con l'euro che ha visto un cross oltre 1,175, salendo dello 0,2%.

Le blue chip che hanno trainato Piazza Affari in questa giornata sono state:

- Brunello Cucinelli, con un +5,68%;

- Leonardo, che ha guadagnato il +3,68%;

- STM, in crescita del +3,99%.

Le azioni dell'azienda di capi in cachemire si sono mosse in un comparto del lusso in generale ben intonato, come dimostrano i rialzi di Moncler (+3,32%) e Ferragamo (+2,87%). Cucinelli ha trovato un ulteriore slancio dall'avvio della copertura da parte di JP Morgan, con un rating di "overweight" e un prezzo obiettivo di 125 euro.



Anche Leonardo si è confermata tonica, in un settore della difesa complessivamente forte. Ha beneficiato delle indiscrezioni su una ipotetica alleanza con Airbus e Thales per i satelliti, mirata a creare un'alternativa alla Starlink di Musk, un'intesa che potrebbe concretizzarsi già quest'anno.

Fuori dal paniere principale, hanno brillato Fincantieri (+2,75%) e, in modo particolarmente significativo, Avio, che ha segnato un impressionante +7,89%. Quest'ultima ha raggiunto nuovi massimi storici dopo l'annuncio da parte del management, avvenuto venerdì scorso, di un aumento di capitale fino a 400 milioni di euro e di una forte espansione negli USA nel settore della difesa, superiore alle attese. Per questo, Equita ha alzato il target price sul titolo da 25 a 37 euro per azione, mantenendo la raccomandazione di "hold".

La giornata è stata favorevole anche per il settore bancario, a partire dalle grandi Intesa Sanpaolo (+2,54%) e Unicredit (+1,26%).



Il focus, comunque, era su BPER Banca (+1,84%) e Popolare di Sondrio (+1,26%). La banca valtellinese ha infatti nominato il nuovo consiglio di amministrazione sulla base delle liste di BPER Banca, che è diventata di recente socio di controllo con una quota dell'80,69%.

I maggiori ribassi del giorno sono stati per:

- Amplifon, con un -2,3%;

- Diasorin, in calo dell'1,06%;

- Tenaris, con un -0,91%;

- Interpump, che ha perso lo 0,88%.

La debolezza di Snam (-0,66%) potrebbe essere collegata a indiscrezioni stampa secondo cui la chiusura dell'acquisto di una partecipazione nella tedesca Open Grid Europe, inizialmente prevista per fine settembre, subirà uno slittamento.

Anche la carta italiana ha chiuso una seduta positiva. Lo spread tra il BTP e il Bund tedesco, entrambi con scadenza decennale, è sceso a 81 punti base, con i tassi rispettivamente al 3,51% e al 2,69%.



La carta francese, dopo aver eguagliato i titoli italiani, ha ridotto le perdite nel finale, chiudendo con un rendimento leggermente più basso. L'OAT decennale è stato infatti indicato al 3,49%, e lo spread con il Bund di pari durata si è fermato a 79 punti base.