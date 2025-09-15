Rating Francia: perché il declassamento di Fitch avvicina Parigi all'Italia e cosa accade adesso



Il giudizio scende così di un gradino, passando da AA- con prospettive negative ad A+ con prospettive stabili. Il ministro dell'Economia, Eric Lombard, ha preso atto di questa mossa. Il primo ministro appena nominato, Sébastien Lecornu, ha subito fatto sapere di essere in contatto con i partiti per varare una manovra di bilancio mirata proprio al taglio del deficit. Questo era al 5,8% nel 2024 e dovrebbe ridursi al 4,6% per l'anno prossimo, secondo gli accordi presi con Bruxelles. Saranno necessari quei 44 miliardi di euro già previsti dal precedente governo per evitare che il deficit superi il 6%. L'assenza di una maggioranza solida all'Assemblea Nazionale rende questo scenario decisamente incerto. Il rating della Francia si avvicina inesorabilmente a quello dell'Italia. Attualmente, la distanza tra il nostro giudizio più alto (BBB+ di S&P) e quello più basso di Parigi (l'A+ appena annunciato da Fitch) si riduce a soli tre gradini. Agli inizi dello scorso anno, questa differenza era ben più ampia, di sei gradini: AA-/Aa2 contro BBB.



In effetti, è probabile che venerdì 19 la stessa Fitch possa promuovere i conti pubblici italiani, allineandosi così al giudizio di S&P. In autunno, anche Moody’s potrebbe finalmente uscire dal suo infausto Aa3, che ancora ci posiziona appena un gradino sopra il livello cosiddetto "junk". Nella mattinata odierna, alle prime battute, il rendimento decennale degli OAT francesi ha segnato un 3,51% contro il 3,54% del BTP italiano. Lo spread si stringe ad appena 3 punti base (0,03%). Non si è assistito a un collasso, anche perché l'annuncio era in larga parte già scontato nei prezzi dei bond. Ormai, il debito della Francia viene prezzato sui mercati quasi come se avesse un rating sostanzialmente simile a quello italiano. Tuttavia, c'è un dato che dovrebbe allarmarci ancora di più, al di là del deterioramento dei conti pubblici transalpini. Il debito privato, che include famiglie e imprese, non si presenta affatto in condizioni migliori. Al contrario, rispetto a economie come l'Italia e la Germania, la situazione francese si rivela ben peggiore.



Prendiamo, ad esempio, i dati al 31 dicembre 2024:

- Francia: esposizione pari al 205% del PIL - Germania: esposizione pari al 142% del PIL - Italia: esposizione pari al 100% del PIL Se sommiamo il debito pubblico a quello privato, otteniamo un saldo passivo complessivo per la Francia del 320%, che si confronta con il 205% della Germania e il 235% dell'Italia. Come si può notare, nel complesso l'Italia non si troverebbe affatto in una posizione così sfavorevole. Ci si potrebbe chiedere cosa c'entri il debito privato con il rating della Francia. Per comprenderlo, bisogna fare un passo indietro e tornare al 2008. In quell'anno, gli Stati Uniti furono l'epicentro della più grave crisi finanziaria dal 1929. Il sistema bancario fu sull'orlo del collasso e richiese un salvataggio con denaro pubblico. Il contagio si diffuse rapidamente in Europa. Nel continente, il Regno Unito e l'Olanda furono tra le principali economie investite dal tracollo bancario, con inevitabili salvataggi statali.



Quell'esperienza ha dimostrato chiaramente come un elevato indebitamento privato possa intaccare seriamente i bilanci pubblici, e viceversa. Finanze solide consentono a famiglie e imprese di affrontare meglio eventuali tagli alla spesa pubblica o aumenti delle imposte. Nel caso della Francia, ci troviamo di fronte non solo a un settore privato altamente indebitato, ma anche già gravato da una pressione fiscale che sembra aver raggiunto il limite della sopportazione. La spesa pubblica assorbe quasi il 57% del PIL, lo stesso dato che Emmanuel Macron ereditò nel 2017 quando divenne presidente. Cosa significa dunque il declassamento di Fitch per la Francia? I margini per imporre all'economia domestica una "cura da cavallo" sono estremamente limitati. Questo, a meno di non voler mettere in conto forti tensioni sociali e finanziarie. È proprio ciò che sta già accadendo, con governi di breve durata e proteste di piazza rumorose, a volte persino violente. Molti osservatori confrontano la situazione attuale francese con quella italiana del 2011.



Si deve però considerare che la realtà odierna della Francia è ben peggiore. In Italia, all'epoca, c'era una storia ventennale di avanzi primari alle spalle e un'unità politica diffusa attorno alla difesa dei conti pubblici. Le proteste furono praticamente inesistenti. Sindacati e imprese non mossero obiezioni di fronte alla finanziaria "lacrime e sangue" del governo Monti. A Parigi, invece, le manifestazioni proseguono ancora oggi per chiedere di riportare l'età pensionabile a 62 anni.