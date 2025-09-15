Microsoft 365: come Copilot trasforma l'ufficio e senza costi aggiuntivi



Il suo scopo è aiutare a redigere documenti, analizzare fogli di calcolo e molto altro, il tutto senza la necessità di acquistare una licenza Microsoft 365 Copilot aggiuntiva.

Si tratta di una chat AI sicura, radicata nel web, come ci spiega Seth Patton, general manager del product marketing di Microsoft 365 Copilot. Il sistema è in grado di comprendere rapidamente il contesto del lavoro che si sta svolgendo, fornendo risposte pertinenti al file aperto. Questo servizio arriva senza alcun costo aggiuntivo per gli abbonati a Microsoft 365, rendendo l'intelligenza artificiale generativa accessibile a un pubblico molto più ampio.

La versione gratuita di Copilot offrirà funzionalità preziose: riscriverà documenti, fornirà riassunti dettagliati e supporterà la creazione di diapositive in PowerPoint. Ciononostante, è importante distinguere questa offerta dalla licenza completa di Microsoft 365 Copilot, che ha un costo di 30 dollari al mese per utente.



Quest'ultima garantisce un'integrazione superiore nelle applicazioni Office. La licenza a pagamento, infatti, non si limita a un singolo documento, ma è capace di elaborare dati provenienti da tutto il patrimonio informativo aziendale.

Patton specifica che chi possiede una licenza Microsoft 365 Copilot beneficia di un accesso prioritario a funzionalità avanzate. Tra queste si annoverano il caricamento di file e la generazione di immagini. Gli utenti premium godono anche delle più recenti tecnologie, incluso GPT-5, assicurandosi tempi di risposta più rapidi e una disponibilità più costante, anche durante i periodi di massimo utilizzo.

Ricordiamo che all'inizio dell'anno Microsoft aveva già introdotto le funzionalità AI di Copilot nelle applicazioni Office destinate ai piani consumer di Microsoft 365. In quell'occasione, la società aveva contemporaneamente aumentato i prezzi degli abbonamenti. Per le aziende, comunque, l'aggiunta di Copilot Chat alle applicazioni Office non comporta alcun adeguamento di prezzo, una scelta che sottolinea l'impegno dell'azienda verso la diffusione capillare dell'AI nel mondo business senza impatti immediati sui costi.





Il colosso di Redmond si prepara inoltre a integrare i suoi Copilot per le vendite, i servizi e la finanza all'interno dell'abbonamento Microsoft 365 Copilot. Questa mossa è prevista per ottobre e potrebbe portare a una riduzione del prezzo per alcune aziende che fanno affidamento sugli innovativi strumenti AI di Microsoft. Si tratta di un passo significativo verso un ecosistema AI unificato e ancora più conveniente per le imprese.

L'introduzione gratuita di Copilot Chat segna un punto di svolta. Demodifica l'accesso all'AI avanzata nel contesto lavorativo, offrendo a tutte le aziende la possibilità di esplorare nuove frontiere della produttività senza barriere economiche immediate. La strategia di Microsoft sembra orientata a rendere l'intelligenza artificiale un pilastro fondamentale dell'operatività quotidiana per ogni tipo di attività.