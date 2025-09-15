Le banche centrali sotto i riflettori: i mercati globali in attesa delle mosse di Stati Uniti e Asia



Questo scenario getta nuova luce sulle questioni relative all'indipendenza della banca centrale, dibattute per tutta l'estate.

Gli operatori di mercato prezzano quasi totalmente un taglio dei tassi di 25 punti base per mercoledì. Nonostante ciò, le aspettative per una riduzione più marcata di 50 punti base sono state ridimensionate, attestandosi ora a un più modesto 3,8% secondo lo strumento FedWatch del CME Group.

I mercati hanno iniziato la settimana con un tono cauto. In Asia, le azioni hanno registrato un leggero aumento dello 0,1%, nonostante la chiusura delle piazze giapponesi per festività. In Corea del Sud, l'indice Kospi ha toccato un nuovo record storico, spinto dalla decisione del governo di annullare i piani di aumento delle tasse sui capital gain. Nelle prime ore delle negoziazioni europee, i futures sulla regione hanno segnato un +0,11%, mentre i futures sul DAX tedesco sono rimasti stabili e quelli sul FTSE sono scivolati dello 0,1%. I futures sui titoli di stato francesi hanno visto un calo per il secondo giorno consecutivo, in seguito al declassamento del rating di credito della Francia da parte di Fitch venerdì.





Anche i futures sulle azioni statunitensi, gli S&P 500 e-minis, hanno mostrato un leggero aumento dello 0,1% in vista del Triple Witching di venerdì, un evento che vedrà la scadenza simultanea di opzioni su singoli titoli, futures e opzioni su indici azionari. Le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Regno Unito sono al centro dell'attenzione. Entrambe le nazioni si apprestano ad annunciare nuovi accordi in settori chiave come la tecnologia e l'energia nucleare civile, proprio in occasione della seconda storica visita di stato del presidente statunitense Donald Trump. Il Regno Unito auspica di finalizzare un accordo sui dazi sull'acciaio, parte di un più ampio patto commerciale molto atteso.

Sul fronte delle tensioni commerciali, i rappresentanti di Stati Uniti e Cina hanno concluso il primo giorno di colloqui a Madrid domenica, con l'intenzione di riprendere le discussioni lunedì. Il presidente Trump ha dichiarato di essere ancora in fase di negoziazione riguardo alla scadenza per la cessione di TikTok, l'applicazione cinese di brevi video.



Fonti vicine al dossier suggeriscono che gli Stati Uniti potrebbero estendere nuovamente il termine del 17 settembre, data entro cui la società cinese ByteDance dovrebbe cedere i suoi asset statunitensi.

Intanto, l'economia cinese ha mostrato segnali di rallentamento ad agosto, con diversi indicatori di attività che si sono posizionati al di sotto delle previsioni. La produzione industriale è cresciuta del 5,2%, una flessione rispetto al 5,7% del mese precedente. Le vendite al dettaglio, poi, sono aumentate solo del 3,4% rispetto all'anno scorso. In un altro angolo del mercato cinese, emergono preoccupazioni che la bolla intorno a Labubu, il fenomeno dei pupazzi da collezione, possa iniziare a sgonfiarsi. Le azioni di Pop Mart, il produttore di questi pupazzi, sono crollate fino al 9% a Hong Kong dopo che J.P. Morgan ha declassato il titolo a "neutrale". La banca ha osservato che il prezzo delle azioni sembra scontare la perfezione, rendendolo vulnerabile a possibili battute d'arresto. Inoltre, gli analisti di Wall Street hanno espresso delusione per la scarsa visibilità riguardo alla prossima evoluzione del marchio, in particolare per quanto riguarda le tempistiche di rilascio di nuove animazioni o giocattoli interattivi.



