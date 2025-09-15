La svolta inattesa per TikTok negli USA: un accordo salva l'app dal bando

La svolta inattesa per TikTok negli USA: un accordo salva l'app dal bando

Una delle piattaforme digitali più chiacchierate, TikTok, sembra aver finalmente trovato uno spiraglio inaspettato per continuare a operare sul territorio degli Stati Uniti. Dopo mesi di intensa incertezza e una minaccia sempre più concreta di messa al bando, un annuncio del presidente Donald Trump riaccende le speranze per milioni di utenti e per il futuro della popolare app cinese. L'accordo, per lungo tempo avvolto nel riserbo, emerge come una soluzione per scongiurare la disattivazione prevista già per il 19 gennaio. La situazione si era fatta critica a seguito di una legge firmata nel 2024, che imponeva la vendita della piattaforma a un acquirente occidentale, pena la sua esclusione dal mercato digitale americano.



Si era parlato molto di sicurezza nazionale e della potenziale influenza del governo della Cina sui dati degli utenti americani, questioni che hanno animato dibattiti accesi a Washington e oltre. Eppure, un barlume di chiarezza è arrivato di recente, anche se con le tipiche sfumature diplomatiche. Il presidente Donald Trump, pur evitando di nominare esplicitamente TikTok, ha lasciato intendere l'esistenza di un'intesa raggiunta con la Cina per il "salvataggio" dell'applicazione. Ha affermato: «Abbiamo anche raggiunto accordo con una "certa" azienda che i giovani del nostro Paese volevano tanto salvare. Saranno molto felici». Questa dichiarazione, rilasciata mentre parlava anche di incontri con le autorità europee in merito a questioni legate ai dazi, è stata un segnale inequivocabile. Ha anche aggiunto: «Parlerò con il Presidente Xi venerdì, la relazione rimane molto forte». Le sue parole hanno trovato conferma da parte di altri esponenti dell'amministrazione. Il segretario del Commercio Jamieson Greer ha infatti rafforzato l'annuncio lanciato da Trump sul proprio social, Truth, dichiarando: «Siamo arrivati a un accordo sulla questione complicata e delicata di TikTok».


Anche il segretario del Tesoro Scott Bessent ha commentato la vicenda, specificando: «Abbiamo un quadro con la Cina in merito a TikTok». Questi, però, non hanno fornito dettagli sui termini commerciali o sugli aspetti specifici di questo nuovo accordo, mantenendo un velo di mistero sui particolari dell'intesa raggiunta con ByteDance, la società madre di TikTok. Questa evoluzione rappresenta un punto di svolta non solo per TikTok e i suoi utenti, ma anche per le relazioni commerciali e tecnologiche tra gli Stati Uniti e la Cina. Si conferma come la regolamentazione tecnologica e la protezione dei dati siano ormai al centro delle agende politiche internazionali. La capacità di trovare un terreno comune su un tema così spinoso dimostra la complessità e la delicatezza delle negoziazioni che plasmano il futuro del commercio digitale globale, evitando un blocco che avrebbe avuto ripercussioni significative.


