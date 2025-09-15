La morsa dei dazi e l'America che frena: il mercato del lavoro USA sotto pressione

Il battito dell'economia degli Stati Uniti si fa meno ritmico, mostrando segnali di una frenata preoccupante che si propaga con forza al mercato del lavoro americano. Si avvertono tensioni evidenti, soprattutto in quei settori produttivi che più risentono del peso dei dazi USA e di un'incertezza crescente. Le imprese, infatti, stanno rivedendo i loro piani, posticipando investimenti e ridimensionando le ambizioni di espansione. Tutto ciò accade mentre gli economisti e la Federal Reserve guardano con attenzione a questo scenario, sempre più in allarme. La domanda sorge spontanea: quanto a lungo le grandi aziende americane potranno sostenere l'impatto di queste tariffe senza mettere a rischio l'occupazione e gli investimenti USA? Il quesito diventa centrale, secondo quanto riportato dal Financial Times, dopo che i comparti industriali più esposti alle tensioni commerciali hanno subito un brusco calo nelle assunzioni, avviando una serie di licenziamenti.



L'effetto domino è ormai palese. L'economia statunitense, nota per la sua resilienza e capacità di assorbire choc esterni per anni, ora rivela fragilità profonde proprio nel suo motore principale: l'occupazione. L'ultimo rapporto sul lavoro, riferito ad agosto, ha segnato un netto deterioramento. Sono stati creati appena 22.000 nuovi posti, il dato più debole registrato nel 2025. Un campanello d'allarme risuona forte nei settori chiave. Ecco i dati che testimoniano la contrazione:
- La manifattura ha visto la perdita di 12.000 addetti nel mese, portando il totale a 78.000 tagli dall'inizio dell'anno;
- Il settore minerario ed energetico ha registrato 6.000 posti in meno;
- Il commercio all'ingrosso ha ridotto l'occupazione di 32.000 unità in un solo mese. L'impatto concreto delle tariffe è visibile nella storia di John Deere. Il gigante delle macchine agricole ha stimato un costo di 300 milioni di dollari dovuto ai dazi solo nei primi nove mesi del 2025. Questa cifra, secondo le proiezioni, potrebbe facilmente raddoppiare entro dicembre. L'azienda ha visto i margini compressi e gli utili trimestrali in calo del 26% rispetto al 2024.


Per rispondere a queste difficoltà, John Deere ha già tagliato 238 posti di lavoro tra l'Illinois e l'Iowa, una decisione dolorosa ma necessaria per affrontare il quadro economico attuale. Il Financial Times
- evidenzia come questa dinamica rischia di trasformarsi in un vero e proprio boomerang, sia dal punto di vista politico che economico. Le tariffe, introdotte con l'intento di salvaguardare l'industria americana, stanno invece colpendo proprio quei comparti produttivi che avrebbero dovuto beneficiare di una protezione. Questo clima alimenta l'incertezza e frena gli investimenti USA. Ci troviamo di fronte a un quadro che posiziona la Federal Reserve in una situazione particolarmente delicata. Da un lato, persiste la necessità di monitorare l'inflazione, che rimane un elemento di preoccupazione; ciononostante, dall'altro lato, un mercato del lavoro americano che inizia a mostrare segni di cedimento mina la fiducia di imprese e consumatori, rendendo le scelte future ancora più complesse.


