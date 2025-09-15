L'AI globale: quali Paesi stanno guidando la corsa e perché l'Italia deve accelerare



Si osservano una spinta straordinaria all'innovazione tecnologica, massicci investimenti in infrastrutture digitali avanzate e una diffusione capillare dell'AI nei più svariati settori economici. A questi pilastri si aggiunge una forte adozione dell'Intelligenza Artificiale anche nel settore pubblico, affiancata da un costante sviluppo delle competenze digitali della forza lavoro. Questi elementi, combinati, si rivelano determinanti per scalare le prime posizioni in un contesto globale sempre più competitivo.

Lo studio di Salesforce ha esaminato la preparazione all'AI in ben sedici Paesi, valutando la loro performance attraverso cinque aree fondamentali:

- Quadri normativi: le politiche nazionali sono sufficientemente robuste e lungimiranti per affrontare le crescenti complessità dell'AI?;

- Diffusione e adozione dell'AI: quanto è profondo e radicato l'uso dell'AI nei diversi settori produttivi e sociali?;

- Ecosistemi di innovazione: il Paese possiede una solida capacità di generare innovazione in ambito AI, con centri di ricerca e startup all'avanguardia?;

- Contesti di investimento: le risorse economiche, sia pubbliche che private, vengono indirizzate efficacemente dove l'impatto dell'AI può essere massimizzato?;

- Capitale umano e competenze: la forza lavoro nazionale è adeguatamente preparata, con le giuste competenze digitali, per cogliere le sfide e le opportunità dell'AI?.



Ogni nazione analizzata nel report si trova in una fase unica del proprio percorso verso una piena adozione dell'AI. Ciononostante, la maggior parte mostra progressi e prospettive sorprendentemente simili. Nel complesso, il quadro che emerge suggerisce un movimento globale verso una marcata convergenza nella preparazione all'Intelligenza Artificiale. La ricerca sottolinea come esistano ampie opportunità per accelerare questo percorso in ogni mercato, focalizzandosi su aree strategiche ben definite.

Alcuni Paesi, tra cui gli Stati Uniti, Singapore, il Regno Unito, il Canada e la Germania, si distinguono per un eccellente livello di coordinamento istituzionale, infrastrutture digitali all'avanguardia e un coinvolgimento attivo sia del settore pubblico che di quello privato. Questi attori hanno creato un terreno fertile per la crescita dell'AI. Altri, come la Corea del Sud, il Giappone, l'Australia, la Francia e l'Arabia Saudita, mostrano un crescente slancio in aree cruciali come i servizi pubblici, ma potrebbero beneficiare di un accesso più ampio ai finanziamenti e di un maggiore sviluppo delle competenze digitali.





Intanto, mercati emergenti come il Messico, l'Indonesia, il Brasile e l'Argentina stanno compiendo progressi significativi sul fronte delle strategie nazionali per l'AI, ma devono recuperare terreno in termini di infrastrutture, investimenti e preparazione della forza lavoro. È un divario che necessita di interventi mirati per essere colmato. Infine, per Paesi come l'Italia, il Brasile e l'Argentina, si presenta un'opportunità strategica: puntare con decisione sia sul potenziamento delle competenze della forza lavoro sia sulla traduzione concreta delle politiche in investimenti mirati e infrastrutture digitali solide.

La visione di Salesforce su questo scenario è chiara e ben definita. “Dai risultati emerge chiaramente che la capacità collettiva di sfruttare il lavoro digitale e creare partnership di successo tra esseri umani e AI non dipende solo dai progressi tecnologici”, ha dichiarato Aliki Foinikopoulou, Senior Director of Global Public Policy di Salesforce.



Ha poi aggiunto che richiede anche “un impegno concreto nel definire una governance efficace e nel potenziare le competenze della forza lavoro. Solo così i paesi potranno essere protagonisti della prossima fase di trasformazione guidata dall’Intelligenza Artificiale”. I paesi che sapranno agire con risolutezza, promuovendo l'adozione dell'AI, allineando le proprie strategie e investendo nelle competenze digitali, saranno in grado di guidare e beneficiare appieno della prossima grande ondata di trasformazione tecnologica. Il Global AI Readiness Index di Salesforce non è solo una classifica; esso fornisce spunti e insegnamenti pratici dai Paesi più avanzati, offrendo ai leader del settore pubblico linee guida chiare per sfruttare al meglio l'emergente ondata di AI agentica, mantenendo al centro del processo la fiducia, il talento e l'innovazione inclusiva.