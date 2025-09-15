Il ritmo del campo: come EA SPORTS FC 26 unisce calcio e musica con KMB (Moise Kean) protagonista



Il mix include sia artisti di fama mondiale che talenti emergenti, tutti uniti dall'obiettivo di creare l'atmosfera perfetta per il gioco. La vera novità, che cattura l'attenzione, è l'inclusione di un calciatore italiano di livello internazionale, Moise Kean, conosciuto sul palco con il nome d'arte KMB. È il primo giocatore professionista a entrare in questa prestigiosa lista, unendo le sue due grandi passioni in modo esemplare.





L'impatto culturale di queste colonne sonore è profondo. Lo sottolinea Steve Schnur, Worldwide Executive e President of Music di Electronic Arts. «Da oltre due decenni, EA SPORTS ha plasmato la cultura globale introducendo milioni di giocatori a nuova musica, artisti e generi», afferma. Continua spiegando che «FC 26 è una delle colonne sonore più varie e audaci di sempre, che rispecchia la voce della community di FC attraverso canzoni e cultura». Questa visione riflette la capacità di un videogioco di diventare un vero e proprio veicolo di scoperta musicale.









La lineup di quest'anno si presenta rivoluzionaria. Comprende artisti di calibro come il due volte vincitore ai Grammy, Fred again.., che ritorna nella colonna sonora di FC. Troviamo anche PinkPantheress, nominata Billboard Women In Music Producer of the Year, e un brano inedito assoluto della superstar mondiale Ed Sheeran, co-proprietario dell'Ipswich Town Club. Non mancano le nuove promesse, come la stella nascente brasiliana Ebony, con il suo stile audace e testi potenti, o l'artista sperimentale di Afrobeats Obongjayar. La lista si arricchisce ulteriormente con il trio nominato ai Grammy, HAIM, e i leggendari pionieri del rock britannico, The Cure, solo per citarne alcuni.





Questa fusione di mondi trova risonanza diretta nelle parole di Moise Kean (KMB). «Il calcio e la musica sono entrambe passioni che uniscono le persone in tutto il mondo, al di là delle loro differenze», dichiara.



L'artista-calciatore aggiunge con emozione: «Far parte di FC 26, non solo come giocatore ma anche come artista, è per me un sogno che diventa realtà.» È una testimonianza potente di come i confini tra diverse forme d'arte stiano diventando sempre più fluidi, specialmente nel contesto dei media digitali e dei videogiochi. La colonna sonora di EA SPORTS FC 26 non è quindi soltanto un accompagnamento al gioco, ma un'affermazione culturale, un ponte tra campi da gioco e palchi, pronta a sorprendere e deliziare milioni di fan in tutto il mondo con le sue sonorità innovative e la sua incredibile diversità.