Il ritmo del campo: come EA SPORTS FC 26 unisce calcio e musica con KMB (Moise Kean) protagonista

Il ritmo del campo: come EA SPORTS FC 26 unisce calcio e musica con KMB (Moise Kean) protagonista

Il mondo del calcio si fonde con quello della musica in un’armonia inaspettata. Quest'anno, la celebre saga di Electronic Arts porta sul suo campo virtuale non solo i campioni, ma anche le loro voci artistiche, promettendo un'esperienza sonora che trascende il gioco stesso. La tanto attesa colonna sonora di EA SPORTS FC 26 è stata finalmente rivelata, consolidando una tradizione ventennale che ha costantemente influenzato il panorama musicale globale.


L'appuntamento è fissato per il 26 settembre, quando EA SPORTS FC 26 farà il suo debutto. Sarà una celebrazione sonora, con ben 109 brani provenienti da oltre 30 Paesi diversi.



Il mix include sia artisti di fama mondiale che talenti emergenti, tutti uniti dall'obiettivo di creare l'atmosfera perfetta per il gioco. La vera novità, che cattura l'attenzione, è l'inclusione di un calciatore italiano di livello internazionale, Moise Kean, conosciuto sul palco con il nome d'arte KMB. È il primo giocatore professionista a entrare in questa prestigiosa lista, unendo le sue due grandi passioni in modo esemplare.


L'impatto culturale di queste colonne sonore è profondo. Lo sottolinea Steve Schnur, Worldwide Executive e President of Music di Electronic Arts. «Da oltre due decenni, EA SPORTS ha plasmato la cultura globale introducendo milioni di giocatori a nuova musica, artisti e generi», afferma. Continua spiegando che «FC 26 è una delle colonne sonore più varie e audaci di sempre, che rispecchia la voce della community di FC attraverso canzoni e cultura». Questa visione riflette la capacità di un videogioco di diventare un vero e proprio veicolo di scoperta musicale.



La lineup di quest'anno si presenta rivoluzionaria. Comprende artisti di calibro come il due volte vincitore ai Grammy, Fred again.., che ritorna nella colonna sonora di FC. Troviamo anche PinkPantheress, nominata Billboard Women In Music Producer of the Year, e un brano inedito assoluto della superstar mondiale Ed Sheeran, co-proprietario dell'Ipswich Town Club. Non mancano le nuove promesse, come la stella nascente brasiliana Ebony, con il suo stile audace e testi potenti, o l'artista sperimentale di Afrobeats Obongjayar. La lista si arricchisce ulteriormente con il trio nominato ai Grammy, HAIM, e i leggendari pionieri del rock britannico, The Cure, solo per citarne alcuni.


Questa fusione di mondi trova risonanza diretta nelle parole di Moise Kean (KMB). «Il calcio e la musica sono entrambe passioni che uniscono le persone in tutto il mondo, al di là delle loro differenze», dichiara.


L'artista-calciatore aggiunge con emozione: «Far parte di FC 26, non solo come giocatore ma anche come artista, è per me un sogno che diventa realtà.» È una testimonianza potente di come i confini tra diverse forme d'arte stiano diventando sempre più fluidi, specialmente nel contesto dei media digitali e dei videogiochi. La colonna sonora di EA SPORTS FC 26 non è quindi soltanto un accompagnamento al gioco, ma un'affermazione culturale, un ponte tra campi da gioco e palchi, pronta a sorprendere e deliziare milioni di fan in tutto il mondo con le sue sonorità innovative e la sua incredibile diversità.


Il ritmo del campo: come EA SPORTS FC 26 unisce calcio e musica con KMB (Moise Kean) protagonista
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Politica della Privacy e cookie