Il mercato del lavoro europeo rallenta: calano i posti vacanti ma le opportunità resistono nei settori chiave

Una contrazione nel mercato del lavoro europeo sta delineando nuovi scenari, come rivelano i recenti dati di Eurostat. Nel secondo trimestre del 2025, il tasso di posti vacanti nell'area dell'Euro si è attestato al 2,2%, segnando una diminuzione rispetto al 2,4% registrato nel primo trimestre dello stesso anno e al 2,6% del secondo trimestre del 2024. Questo andamento non è isolato all'Eurozona, poiché anche nell'intera Unione Europea si osserva una tendenza simile: il tasso è sceso al 2,1%, dal 2,2% del trimestre precedente e dal 2,4% dell'anno precedente. Questa diminuzione suggerisce un riequilibrio tra domanda di lavoro e offerta di lavoro, pur mantenendo attive diverse dinamiche settoriali.



L'economia aziendale, per la quale sono disponibili dati completi da tutti i Paesi della UE, mostra chiaramente come alcuni comparti risentano maggiormente di questa flessione, mentre altri continuano a mostrare una robusta capacità di assorbimento. Nell'area dell'Euro, il tasso di posti vacanti nel secondo trimestre del 2025 ha evidenziato percentuali differenziate: il 2,0% nel comparto dell'industria e delle costruzioni, e il 2,4% nel settore dei servizi.

Analogamente, per l'intera Unione Europea, le cifre si sono attestate a l'1,8% nell'industria e nelle costruzioni e al 2,3% nei servizi.

Analizzando i singoli Stati membri, emerge un quadro eterogeneo che evidenzia le diverse velocità delle economie nazionali. Tra i Paesi per i quali i dati sono comparabili, si distinguono per i tassi di posti di lavoro vacanti più elevati nel secondo trimestre del 2025: i Paesi Bassi con il 4,2%; il Belgio con il 3,9%; l'Austria con il 3,4%; Cipro con il 3,3%; Malta con il 3,2%. All'opposto, alcuni Paesi registrano i tassi più bassi, indicando una minore difficoltà nel coprire le posizioni aperte o una minore domanda di personale: la Romania con lo 0,6%; la Spagna con lo 0,8%; la Polonia con lo 0,8%; la Bulgaria con lo 0,9%.


Confrontando i dati con il secondo trimestre dell'anno precedente, il tasso di posti vacanti è aumentato in 5 Stati membri, è rimasto invariato in 3 e ha registrato una diminuzione in ben 19 Paesi. Gli incrementi più significativi sono stati osservati a Cipro, con un aumento di 0,3 punti percentuali, in Lituania e a Malta, entrambi con un +0,2 punti percentuali, seguiti da Bulgaria ed Estonia, con +0,1 punti percentuali ciascuno. Al contempo, i cali più marcati, escludendo la Repubblica Ceca a causa di un'interruzione metodologica che ha influenzato i dati del primo trimestre del 2025, si sono registrati in Grecia (-0,9 punti percentuali), Finlandia (-0,7 punti percentuali), e poi in Germania e Austria (entrambi con -0,6 punti percentuali). Questi dati sottolineano come l'andamento del mercato del lavoro europeo sia influenzato da molteplici fattori economici e strutturali specifici di ogni nazione.

Nonostante la flessione generale, l'analisi per attività economica rivela che alcuni settori economici continuano a presentare una notevole richiesta di personale, sia nell'area dell'Euro che nell'Unione Europea.


Questi settori mostrano la vitalità di specifici segmenti produttivi e di servizi, indicando dove le opportunità di lavoro persistono con maggiore forza. I tassi di posti di lavoro vacanti più elevati sono stati registrati in: "Attività di servizi amministrativi e di supporto", che includono le agenzie di lavoro interinale, con il 3,1% nell'area dell'Euro e il 3,0% nella UE; "Costruzioni", con il 3,0% nell'area dell'Euro e il 2,7% nella UE; "Attività professionali, scientifiche e tecniche", con il 2,9% nell'area dell'Euro e il 2,7% nella UE; "Attività di alloggio e ristorazione", con il 2,6% nell'area dell'Euro e il 2,5% nella UE; "Informazione e comunicazione", con il 2,6% nell'area dell'Euro e il 2,4% nella UE. Questi numeri sottolineano la continua ricerca di figure professionali in ambiti cruciali per la crescita e l'innovazione.


