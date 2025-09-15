Commercio europeo sotto esame: il surplus cala mentre export e import crescono



Nello stesso periodo, le importazioni dal resto del mondo sono aumentate del 3,1%, attestandosi a 239,1 miliardi di euro, contro i 231,9 miliardi di euro di luglio 2024.

Guardando all'andamento mensile, il saldo dell'Eurozona a luglio 2025 ha mostrato un rafforzamento rispetto a giugno 2025, passando da un avanzo di 8,0 miliardi di euro a quello di 12,4 miliardi di euro. Questo progresso è stato alimentato in gran parte da un aumento delle eccedenze nei settori chiave, come quello dei prodotti chimici e correlati, salito da 15,4 miliardi di euro a 17,4 miliardi di euro. Anche il comparto dei macchinari e veicoli ha contribuito positivamente, con un avanzo cresciuto da 13,7 miliardi di euro a 18,5 miliardi di euro. Tuttavia, il calo del surplus rispetto a luglio 2024, una diminuzione di 6,1 miliardi di euro, è principalmente attribuibile a una riduzione dell'avanzo proprio nel settore dei prodotti chimici e correlati, che è sceso da 23,8 miliardi di euro a 17,4 miliardi di euro.

Per quanto riguarda il periodo cumulato da gennaio a luglio 2025, l'Eurozona ha registrato un surplus di 106,9 miliardi di euro.



Questo dato rappresenta una contrazione rispetto ai 120,4 miliardi di euro del medesimo periodo del 2024. Le esportazioni di beni verso il resto del mondo in questi sette mesi hanno toccato i 1.739,3 miliardi di euro, con un aumento del 3,5% sul 2024. Le importazioni sono cresciute ancora di più, del 4,7%, arrivando a 1.632,4 miliardi di euro. Anche il commercio interno all'area dell'euro ha visto un aumento, raggiungendo 1.549,8 miliardi di euro, con un incremento dell'1,6% rispetto al periodo gennaio-luglio 2024.

Passando all'analisi più ampia dell'Unione Europea nel suo complesso, il saldo commerciale con il resto del mondo a luglio 2025 ha evidenziato un surplus di 12,1 miliardi di euro. Anche in questo caso si osserva una diminuzione rispetto ai 15,9 miliardi di euro di luglio 2024. Le esportazioni extra-UE di beni si sono attestate a 227,7 miliardi di euro, con una lieve flessione dello 0,5% rispetto ai 228,8 miliardi di euro di luglio 2024. Le importazioni dal resto del mondo, invece, hanno segnato un aumento dell'1,2%, raggiungendo i 215,6 miliardi di euro rispetto ai 213,0 miliardi di euro dell'anno precedente.





Il saldo dell'Unione Europea a luglio 2025 ha mostrato un miglioramento rispetto a giugno 2025, con un avanzo che è salito da 7,9 miliardi di euro a 12,1 miliardi di euro. Questo incremento è stato trainato da un'impennata delle eccedenze nei prodotti chimici e correlati, passate da 14,5 miliardi di euro a 16,6 miliardi di euro, e nel settore dei macchinari e veicoli, che ha visto il suo surplus crescere da 16,5 miliardi di euro a 21,4 miliardi di euro. Nondimeno, il saldo dell'Unione Europea è diminuito di 3,8 miliardi di euro rispetto a luglio 2024. Ciò è dovuto principalmente a una riduzione dell'eccedenza nei prodotti chimici, scesa da 22,2 miliardi di euro a 16,6 miliardi di euro, e a un aumento del deficit per altri beni manifatturieri, passato da -1,9 miliardi di euro a -3,1 miliardi di euro.

Nel periodo gennaio-luglio 2025, l'Unione Europea ha registrato un surplus di 91,8 miliardi di euro, un valore inferiore rispetto ai 108,9 miliardi di euro del periodo corrispondente nel 2024.



Le esportazioni extra-UE di beni sono aumentate del 3,8%, raggiungendo i 1.570,4 miliardi di euro. Le importazioni, invece, hanno subito una crescita più marcata, del 5,3%, arrivando a 1.478,6 miliardi di euro. Infine, il commercio intra-UE ha mostrato un incremento dell'1,9%, attestandosi a 2.426,3 miliardi di euro nel periodo gennaio-luglio 2025.

Questi numeri offrono uno spaccato interessante sull'evoluzione degli scambi di beni nel continente, suggerendo una dinamica dove gli aumenti delle importazioni erodono parzialmente il vantaggio competitivo delle esportazioni, influenzando la economia europea nel suo complesso.