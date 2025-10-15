La produzione industriale dell'Eurozona segna un calo ad agosto: un campanello d'allarme per la UE



Questo movimento segna una inversione di tendenza se si osserva luglio 2025, quando la stessa produzione industriale aveva segnato un più incoraggiante aumento dello 0,5% nell'Eurozona e dello 0,4% nella UE. Analizzando da vicino le diverse componenti, la flessione ad agosto è stata piuttosto generalizzata. Nell'Eurozona: i beni strumentali hanno subito il calo più marcato, con una contrazione del 2,2%; i beni di consumo durevoli sono diminuiti dell'1,6%; i beni intermedi hanno registrato una flessione dello 0,2%; l'energia è scesa dello 0,6%; i beni di consumo non durevoli hanno mostrato una leggera crescita dello 0,1%.

Nella UE, il quadro è simile: l'energia è scesa dello 0,7%; i beni strumentali sono diminuiti dell'1,6%; i beni di consumo durevoli hanno registrato una flessione dell'1,1%; i beni di consumo non durevoli sono scesi dello 0,4%; i beni intermedi sono rimasti stabili, un dato che contrasta con la modesta flessione dell'Eurozona.





Gli Stati membri hanno vissuto esperienze molto diverse. La Germania ha registrato la diminuzione mensile più significativa, con un calo del 5,2%, un segnale preoccupante per la più grande economia europea. La Grecia e l'Austria hanno anch'esse visto contrazioni importanti, rispettivamente del 4,5% e del 3,1%. Sul fronte opposto, alcuni Paesi hanno mostrato una robusta crescita. L'Irlanda ha brillato con un aumento del 9,8%, seguita dal Lussemburgo (+4,8%) e dalla Svezia (+3,6%). L'Italia ha fatto registrare un -2,4% e la Francia un -0,7%.

Queste variazioni evidenziano una certa disomogeneità nel settore manifatturiero continentale e la complessità degli indicatori economici attuali. Mentre il confronto mensile suggerisce una battuta d'arresto, l'analisi su base annuale offre una prospettiva diversa e più incoraggiante riguardo alla crescita industriale.

Ad agosto 2025, la produzione industriale complessiva ha segnato un incremento dell'1,1% sia nell'Eurozona che nella UE rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.



Questo dato suggerisce una resilienza di fondo, ma pure esso nasconde dinamiche settoriali complesse che l'attento osservatore non può ignorare. L'andamento annuale per tipologia di beni presenta scenari diversificati. Nell'area dell'euro: i beni di consumo non durevoli spiccano con una crescita robusta dell'8,2%; i beni intermedi hanno subito una flessione dell'1,7%; l'energia è diminuita dello 0,7%; i beni strumentali sono scesi dello 0,4%; i beni di consumo durevoli hanno registrato un calo del 2,6%.

Nel complesso della UE: la crescita dei beni di consumo non durevoli è stata del 6,5%; i beni strumentali hanno mostrato un modesto aumento dello 0,5%; i beni intermedi hanno segnato una diminuzione dell'1,3%; l'energia è scesa dell'1,5%; i beni di consumo durevoli hanno registrato un calo dell'1,9%. Anche su base annuale, le performance nazionali sono state molto variegate.



L'Irlanda ha dominato con un'espansione spettacolare del 28,6%, confermando una tendenza di forte crescita economica. Il Lussemburgo e la Svezia hanno anch'essi mostrato incrementi significativi, rispettivamente del 9,5% e dell'8,3%.

Al contrario, Paesi come la Bulgaria (-8,6%), la Slovacchia (-6,3%) e la Danimarca (-5,0%) hanno fronteggiato riduzioni notevoli della loro produzione industriale, indicando specifici problemi strutturali o congiunturali che meritano un'analisi approfondita. L'Italia ha fatto registrare un -2,7%, la Germania un -4,6% e la Francia un +0,5%.