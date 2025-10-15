Interbrand Best Global Brands 2025: Apple si conferma prima, 12 nuovi ingressi



La rottura dei modelli tradizionali, guidata dall'innovazione, si conferma la forza motrice che ridefinisce il mercato.

Un'analisi approfondita evidenzia che i marchi più brillanti sono quelli capaci di innovare con agilità attraverso i settori, esplorando nuove arene competitive e investendo in strategie di branding a lungo termine che ne rafforzano la pertinenza. Al contrario, chi si affida solamente al peso della propria storia fatica sempre di più a mantenere un percorso di crescita stabile in un mondo che evolve a ritmi vertiginosi.

L'onda dell'innovazione: chi cresce e chi entra in scena

Tra i brand che cavalcano con successo l'onda dell'innovazione digitale e dell'AI, alcuni registrano un'espansione spettacolare del loro valore. Si tratta di nomi come NVIDIA, balzata alla quindicesima posizione con un'impressionante crescita del 116%, seguita da Netflix al ventottesimo posto con un +42%. Anche YouTube ha mostrato una straordinaria ascesa, guadagnando il 61% e piazzandosi alla tredicesima posizione, mentre Uber, con un +38%, si posiziona sessantaquattresima.



Non sono da meno Nintendo (+35%, cinquantatreesima) e Instagram (+27%, ottava), che irrompe per la prima volta nella Top 10. L'elenco delle nuove entrate è il più nutrito di sempre, con dodici brand che fanno il loro ingresso nella classifica Best Global Brands 2025. Tra questi spiccano: BlackRock (#31); Booking.Com (#32); Qualcomm (#39); GEAerospace (#44); UNIQLO (#47); Schneider Electric (#65); Monster (#70); Nasdaq (#85); BYD (#90); Shopify (#99).

Queste nuove presenze sottolineano una chiara tendenza verso settori che abbracciano l'innovazione tecnologica e modelli di business agili.

I media digitali dominano la scena

Il settore dei media digitali e delle piattaforme di intrattenimento ha registrato alcuni degli incrementi più significativi nel valore del brand tra il 2024 e il 2025. Instagram, con un notevole +27%, ha fatto il suo ingresso trionfale nella Top 10, consolidando la sua posizione come una delle piattaforme più influenti.



YouTube ha segnato un incremento del 61%, salendo alla tredicesima posizione grazie anche alla sua capacità di amplificare il ruolo degli influencer e di generare nuove fonti di guadagno per i creatori di contenuti. Netflix, con un aumento del 42%, ha scalato dieci posizioni, piazzandosi al ventottesimo posto, un risultato frutto della sua espansione strategica nel gaming, nello sport e negli eventi live. La forza dell'intrattenimento si riflette anche nei risultati di Amazon, che grazie a Prime Video mantiene salda la sua posizione sul terzo gradino del podio, e nella presenza consolidata di Disney, il cui vasto portafoglio di piattaforme la mantiene saldamente nella Top 20.

L'automotive: tra innovazione e sfide epocali

Il settore automobilistico si trova al centro di una transizione complessa verso i veicoli elettrici, una sfida che sta mettendo alla prova la resilienza dei marchi di fronte a dinamiche di mercato difficili. Toyota, con una crescita del 2%, conferma la sua sesta posizione, dimostrando una notevole stabilità.



Mercedes (#10) e BMW (#14) continuano a presidiare la Top 20, nonostante una riduzione del valore del brand rispettivamente del 15% e del 10%. Il valore di Tesla ha registrato un calo del 35%, attribuibile all'intensificarsi della concorrenza nel segmento dei veicoli elettrici, un mercato dove l'ingresso di nuovi attori si fa sentire. A testimonianza di questo nuovo scenario, BYD fa il suo ingresso per la prima volta in classifica, piazzandosi al novantesimo gradino, un chiaro segnale della sua ascesa come disruptor di primissimo piano. Ferrari, dal canto suo, conferma un trend di forte crescita con un +17%, rafforzando la sua posizione come brand di lusso a tutti gli effetti, acquisendo credibilità anche nel settore del fashion e mantenendo intatta la desiderabilità che circonda ogni suo prodotto.

Il lusso: un settore in chiaroscuro

Il comparto del lusso ha mostrato una performance altalenante. In questo contesto, Prada (#86) ha registrato un incremento dell'8%. Hermès, il brand del lusso a più rapida crescita, ha segnato un aumento del 18% nel valore, guadagnando una posizione e attestandosi al ventunesimo posto.



Louis Vuitton (#12) ha perso il 5% del suo valore, mentre Gucci (#69) esce dalla Top 50, segnando un momento di difficoltà. Anche Chanel (#24, -8%) ha mantenuto la sua posizione nella Top 25, sebbene con un valore in diminuzione. Nel dettaglio, il segmento del soft luxury ha affrontato difficoltà, causate dall'aumento dei prezzi prolungatosi oltre il periodo post-pandemico e dalla mancanza di vere e proprie innovazioni creative, fattori che hanno allontanato diverse fasce di clientela, frenando la crescita complessiva del settore.

NVIDIA: una crescita senza precedenti

NVIDIA ha realizzato il più grande aumento di valore del brand nella storia di Best Global Brands, registrando una crescita sbalorditiva del 116% che l'ha portata a toccare i 43,2 miliardi di dollari e a conquistare la quindicesima posizione. Il successo è alimentato da un marketing di prodotto eccezionale e da un dominio quasi totale del suo ecosistema, in particolare nel settore dell'AI. Per mantenere una crescita sostenibile in un contesto così dinamico, NVIDIA dovrà continuare a investire nello storytelling a lungo termine, poiché la dimensione da sola non definisce una vera strategia di brand.



L'emergere di nuovi disruptor potrebbe infatti rappresentare una sfida alla sua posizione attuale.

UNIQLO sfida le tendenze del retail

Mentre molti giganti del retail hanno faticato, con IKEA che registra un -9% e H&M un -13%, UNIQLO ha compiuto un ingresso straordinario in classifica, piazzandosi al quarantasettesimo posto con un valore di 17,7 miliardi di dollari. L'espansione internazionale e la coerenza del brand hanno costruito una storia di crescita rara e preziosa nel difficile settore della vendita al dettaglio.

Lezioni dai leader: cogliere l'opportunità della disruption

I brand di successo di quest'anno sono quelli che hanno saputo trasformare i profondi cambiamenti del mercato in opportunità concrete. Le nuove entrate, come Booking.Com, UNIQLO, Monster e Shopify, si distinguono per la loro capacità di concentrarsi su bisogni specifici dei clienti, eccellendo in ciò che fanno. Continuare a investire nel brand sarà cruciale per sostenere la crescita e rimanere competitivi. L'ingresso di Shopify (#99) testimonia l'inarrestabile ascesa dell'imprenditoria digitale e la crescente democratizzazione dell'eCommerce per le piccole imprese a livello globale.



I brand vincenti del 2025 sono quelli che percepiscono la disruption come una vera opportunità, che sia Instagram che cresce nell'eCommerce, Netflix che entra nell'intrattenimento live, o Ferrari che esplora i settori della moda e dell'hospitality, tutti sfruttano il proprio brand per generare nuove fonti di ricavo e affrontare il futuro con una visione chiara.