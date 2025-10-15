Best Place to Work in Italia: le 15 aziende che eccellono per i blue collar



Questo dato non è solo buono, è notevolmente superiore, segnando un +19% rispetto alle altre imprese del settore manifatturiero e produttivo non incluse nell'elenco, dove l'indice si ferma al 47%. Il divario si allarga ancora, arrivando a un +22%, se confrontiamo il risultato con la media italiana del 44%, un dato che ben rappresenta il contesto generale del nostro Paese.

Le aziende riconosciute come i migliori ambienti di lavoro per gli operai brillano in particolare su due fronti cruciali per il panorama lavorativo italiano: la sicurezza e la qualità delle infrastrutture. Oltre otto operai su dieci, l'82% dei blue collar di queste realtà d'eccellenza, si sentono fisicamente sicuri nel proprio luogo di lavoro. Questa percentuale distacca di ben 15 punti quelle aziende non eccellenti, dove la percezione di sicurezza si attesta al 67%. La differenza è netta anche per la qualità delle infrastrutture: il 71% degli operai nei migliori contesti la riconosce, contro un più modesto 51% nelle altre imprese.

Un recente rapporto di INAIL – l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – mostra come l'incidenza dei decessi sul lavoro sia leggermente aumentata, passando da 1,45 denunce ogni 100mila occupati nel giugno 2019 a 1,47 nel 2025, un incremento dell'1,4%.



Tuttavia, nel settore dell'Industria e servizi, si è osservata una lieve diminuzione delle denunce mortali, da 308 a 303. Questo scenario rende ancora più evidente il valore degli sforzi profusi dalle aziende leader nella tutela dei propri dipendenti.

Ma quali sono gli altri aspetti che elevano queste realtà produttive sopra la media? I colletti blu certificano diversi punti di forza:

- Trattamento imparziale a prescindere dall'orientamento sessuale, con l'88% delle risposte positive;

- Nessuna discriminazione in base all'origine etnica, attestata dall'86% dei lavoratori;

- La possibilità di assentarsi dal lavoro quando necessario, un valore riconosciuto dall'82% degli operai;

- Un'accoglienza calorosa e un senso di inclusione fin dal primo giorno, apprezzati dal 79%.

Non solo: l'autonomia operativa emerge come fattore distintivo. I responsabili, in queste realtà virtuose, mostrano piena fiducia nel lavoro svolto, evitando controlli eccessivi. Il 71% dei blue collar nelle migliori aziende conferma di godere di ampia autonomia, una percentuale ben più alta rispetto al 60% riscontrato nelle altre realtà.



Il divario cresce ancora quando si parla di etica del management: il 73% nelle aziende top contro il 52% delle altre, un distacco di 21 punti percentuali. Anche la celebrazione di eventi speciali vede una differenza marcata: il 76% nei migliori ambienti di lavoro contro il 51% degli altri, con un +25%.

Altri due elementi chiave che rendono l'esperienza lavorativa superiore per gli operai delle aziende eccellenti sono la disponibilità di benefit unici, capaci di rispondere ai bisogni specifici di questa categoria (71%), e la chiara comprensione della visione strategica del management, che riflette trasparenza e vicinanza della direzione nei confronti dei blue collar (67%).

A questi aspetti si collega direttamente il Leadership Index, un indicatore che misura l'efficacia dei comportamenti della dirigenza nel costruire un clima di fiducia, partecipazione e crescita. Nelle aziende d'eccellenza, questo indice si attesta al 64%, mentre nelle altre imprese manifatturiere e produttive scende al 47%. Questo dato sottolinea l'importanza di una leadership capace di ispirare e guidare con integrità.





Il ranking Best Workplaces for Blue Collar 2025 ha mostrato, rispetto all'anno precedente, una lieve flessione generalizzata del 3% nei valori di tutte e cinque le macroaree analizzate (credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione). Una diminuzione simile, pari al 4%, ha coinvolto anche le aziende del panel non considerate best workplaces. Nonostante questo lieve calo complessivo, lo sforzo delle aziende premiate è evidente, soprattutto nella capacità di generare orgoglio personale e trasformare i propri dipendenti in veri ambasciatori del luogo di lavoro. Nelle migliori aziende, la percezione di inclusione e valorizzazione è pervasiva, contribuendo a rafforzare l'idea che l'organizzazione sia un ambiente di lavoro eccezionale. Ascoltare, motivare, coinvolgere e valorizzare ogni persona, non solo gli impiegati ma anche gli operai e i reparti produttivi, si configura come una leva strategica irrinunciabile per le imprese che intendono affrontare le sfide attuali e disegnare il proprio futuro.

Quali sono dunque le 15 realtà dell'industria manifatturiera Made in Italia che si distinguono per i loro operai? Al primo posto si posiziona AbbVie, un'azienda biofarmaceutica globale con un sito produttivo a Campoverde di Aprilia (Latina) e la sede italiana a Roma.





Il secondo gradino del podio è occupato da ARD Raccanello, leader nella produzione e commercializzazione di vernici per l'edilizia, con sede a Padova. A completare il podio, troviamo Rheinmetall Italia SpA, protagonista mondiale nei settori della difesa e sicurezza, parte di uno dei maggiori gruppi industriali europei e attiva in oltre 60 Paesi.

L'elenco prosegue con altre eccellenze: Birindelli Auto, storica concessionaria toscana di BMW e MINI; UNOX, marchio leader globale nel settore dei forni professionali; Eli Lilly, che dal suo sito di Sesto Fiorentino produce farmaci da biotecnologia; La Marzocco, punto di riferimento per design e innovazione nelle macchine da caffè espresso professionali; Vimec Srl, specializzata in soluzioni su misura per la mobilità, dai montascale agli ascensori; Irca, un gruppo che offre un'ampia gamma di soluzioni per pasticceria, panificazione e gelato artigianale; Sapio Group, attivo nei settori dei gas industriali, medicali e dell'home care; Master Italy, dedita alla progettazione di accessori e componentistica ad alta tecnologia per serramenti in alluminio; Mazzoleni, tra i maggiori attori italiani nel comparto agro-zootecnico; SEW-EURODRIVE, azienda storica nel campo dell'automazione industriale, logistica e di processo; Sirmax, specializzata nella produzione e commercializzazione di compound di polipropilene, tecnopolimeri e polimeri circolari; e The Kraft-Heinz Company, colosso globale del food & beverage.





La distribuzione delle imprese premiate per dimensione mostra una grande varietà: il ranking ha riconosciuto tre aziende con oltre 1.000 collaboratori, due con un numero di lavoratori tra 500 e 999, nove realtà con un organico tra 150 e 499 dipendenti e una singola impresa con un numero di impiegati compreso tra 50 e 149. Per quanto riguarda i settori, il 73% opera nell'industria manifatturiera, il 13% nel settore biotecnologia e farmaceutica, il 7% nei servizi industriali e un ulteriore 7% in altri settori. Questa diversità sottolinea come l'eccellenza nel trattare i propri blue collar sia un obiettivo raggiungibile in molteplici contesti produttivi e dimensioni aziendali.