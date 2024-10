Il prezzo dell'elettricità in Italia: un mercato complesso

Perché il prezzo dell'energia in Italia è così alto?

Il prezzo elevato dell'energia in Italia è legato alla tipologia della tecnologia marginale, ovvero l'ultima chiamata a produrre, che determina il punto di equilibrio nel mercato. In Italia, come in circa il 60% dei casi in Europa, è il gas naturale. Il prezzo del gas guida quindi il prezzo dell'elettricità. La marginalità degli impianti a gas determina quindi il prezzo dell'energia. Se le rinnovabili riuscissero a coprire completamente la domanda di mercato, potremmo osservare dei prezzi pari a zero.

Nuove dinamiche di prezzo

L'Arera ha avviato un'indagine conoscitiva per valutare gli esiti dei mercati elettrici ad asta con consegna a breve termine, confrontandoli con "opportuni benchmark di prezzo". Il ministero dell'Ambiente ha inoltre introdotto nuovi prezzi elettrici zonali, a partire dal 1° gennaio 2025, al posto del Pun (prezzo unico nazionale). Il Gme calcolerà il prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata come media dei prezzi zonali ponderata per le quantità acquistate in ciascuna zona geografica di mercato. Questo cambiamento dovrebbe incentivare lo sviluppo delle fonti pulite tra i consumatori, premiando le zone con alta penetrazione di rinnovabili e penalizzando le aree con tecnologie più obsolete.