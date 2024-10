Adolfo Urso stanzia ulteriori fondi per Investimenti Sostenibili 4.0 (e PMI del sud)



Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha stanziato 243.511.573,39 euro per completare il programma 'Investimenti sostenibili 4.0'. L'intervento, che aveva inizialmente una dotazione di 400 milioni di euro, è stato integrato con ulteriori risorse per permettere lo scorrimento della graduatoria delle domande di ammissione alla fase istruttoria.