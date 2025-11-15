La fuga da Bitcoin: perché la discesa sotto i $100.000 terrorizza i mercati (e cosa sta facendo Michael Saylor)



Se si osserva l'andamento recente, Bitcoin ha performato peggio sia dell'oro sia dei mercati azionari, un fatto inusuale per chi lo considera l'oro digitale e un bene rifugio.

La vera spia dello sconforto istituzionale arriva dai fondi negoziati in borsa, noti come ETF spot Bitcoin.

La scorsa settimana ha visto massicci deflussi da questi strumenti negli Stati Uniti, totalizzando ben 939 milioni di dollari in ritiri. I dati forniti da CoinShares mostrano un chiaro e inequivocabile calo dell'appetito da parte degli investitori istituzionali. Quando si vedono afflussi enormi, spesso il mercato è ai suoi massimi; adesso, i deflussi indicano panico, specialmente se si considera che il dominio sociale di Bitcoin è schizzato oltre il 40% mentre il sentimento positivo ha toccato i minimi mensili, dimostrando una diffusa preoccupazione.

I segnali tecnici dipingono un quadro disomogeneo, un vero e proprio campo di battaglia tra tori e orsi, rendendo la previsione complessa. L'indice Bull Score di CryptoQuant è precipitato da un massimo di 80 raggiunto a ottobre fino all'attuale 20, un chiaro segnale di condizioni ribassiste in costante peggioramento.



I detentori a lungo termine (LTHs), cioè quegli investitori che tradizionalmente non vendono facilmente, hanno scaricato 815.000 BTC negli ultimi trenta giorni, un volume di vendita notevole. Questa è la vendita più alta registrata dall'inizio del 2024 e aggiunge una pressione notevole verso il basso sui prezzi. Ciononostante, alcune analisi tecniche identificano ancora una potenziale configurazione a cuneo che potrebbe suggerire un rinnovato potenziale di rialzo, purché il prezzo riesca a mantenersi sopra la fondamentale barriera dei 100.000 dollari.

Mentre molti investitori si ritirano in attesa di segnali più chiari, i massimalisti

- come Michael Saylor, amministratore delegato di MicroStrategy, hanno raddoppiato le loro scommesse sull'asset. Saylor ha categoricamente smentito le voci di potenziali vendite di asset. La sua strategia di accumulazione aggressiva non è cambiata. L'azienda possiede ora 641.692 BTC, una riserva valutata approssimativamente 22,5 miliardi di dollari. L'uomo d'affari ha liquidato i recenti movimenti on-chain di 5,77 miliardi di dollari in Bitcoin come semplici trasferimenti di custodia, giurando che l'azienda "comprerà sempre" durante i momenti di volatilità, indipendentemente dal rumore di mercato.





Le strategie aziendali divergono in modo significativo:

- Il prodotto CrazyEarn di CoinW offre un rendimento percentuale annuo (APY) del 50% con un blocco di tre giorni;

- Questo prodotto ha già attirato oltre 1.000 partecipanti nelle tornate precedenti, evidenziando una forte domanda per rendimenti elevati nel breve termine.

Il dibattito su quale sia il vero rifugio di valore nell'attuale contesto macroeconomico si intensifica. L'oro ha messo a segno un impressionante aumento del 57% da inizio anno, eclissando nettamente il guadagno di Bitcoin, fermo all'8%. Però, Saylor ha un punto fermo nella sua tesi: i rendimenti a lungo termine di Bitcoin, che in media si attestano al 50% annuo negli ultimi cinque anni, superano di gran lunga gli asset tradizionali, posizionandolo come uno store of value

- superiore nel lungo periodo. L'incertezza regna sovrana e divide gli esperti del settore finanziario. Alcuni vedono catalizzatori futuri come i potenziali tagli dei tassi da parte della Federal Reserve o iniezioni di liquidità da parte della TGA dopo l'eventuale risoluzione dello shutdown.



Altri, però, avvertono che il mercato potrebbe entrare in una fase di capitolazione, indicando che la media mobile a 365 giorni, posizionata a 102.000 dollari, rappresenta un supporto cruciale. Se quel livello dovesse cedere, l'ombra di una caduta più pesante si farebbe drammaticamente concreta nel mercato delle criptovalute.