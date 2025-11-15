Il portafoglio segreto di Berkshire Hathaway: ecco dove Warren Buffett ha investito miliardi prima del suo addio



I documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli USA venerdì hanno mostrato che al 30 settembre Berkshire Hathaway possedeva 17,85 milioni di azioni di Alphabet. Questo investimento inatteso si piazza immediatamente come la decima partecipazione azionaria più grande detenuta dalla società. La riduzione del peso di Apple è stata netta: la quota è scesa a 238,2 milioni di azioni, rispetto ai 280 milioni detenuti nel trimestre precedente. Una volta Berkshire Hathaway possedeva oltre 900 milioni di azioni della società produttrice dell'iPhone, il che significa che l'Oracolo di Omaha ne ha vendute quasi tre quarti nel corso del tempo. Nondimeno, Apple resta la posizione più importante nel portafoglio, con un valore complessivo di 60,7 miliardi di dollari. L'intero portafoglio azionario di Berkshire Hathaway, composto principalmente da titoli quotati negli USA, valeva 283,2 miliardi di dollari al 30 settembre.



L'acquisto di Alphabet ha sorpreso molti investitori. Si discosta parzialmente dallo stile di Warren Buffett, tradizionalmente orientato verso l'investimento di valore puro e spesso scettico nei confronti delle aziende ad alta tecnologia. È utile ricordare che lo stesso Buffett considera Apple non una vera e propria tech company, ma piuttosto un'azienda di prodotti di consumo, focalizzata sull'esperienza del cliente. L'investimento in Google, comunque, rispecchia i commenti rilasciati da Buffett e dal compianto vicepresidente Charlie Munger durante l'assemblea annuale del 2019. In quell'occasione, i due si rammaricarono pubblicamente di non aver investito prima in Google. Buffett spiegò come il modello pubblicitario di Google presentasse somiglianze con il meccanismo di successo utilizzato dall'unità assicurativa Geico di Berkshire Hathaway. "Abbiamo sbagliato", disse Munger, frase a cui Buffett rispose: "Lui sta dicendo che abbiamo fatto un errore colossale".





Non è chiaro chi abbia materialmente autorizzato l'acquisto. La decisione potrebbe essere stata presa direttamente da Buffett, che gestisce gli investimenti di maggiori dimensioni, oppure dai gestori di portafoglio Todd Combs e Ted Weschler, o magari dal designato successore Greg Abel. Gli investitori tendono a seguire con entusiasmo le mosse di Berkshire Hathaway, considerandole una sorta di sigillo di approvazione del visionario finanziere; non a caso, le azioni Alphabet sono salite dell'1,7% nell'after-hours trading. Nel trimestre compreso tra luglio e settembre, Berkshire Hathaway ha acquistato azioni per 6,4 miliardi di dollari, ma ne ha vendute per ben 12,5 miliardi. Si tratta del dodicesimo trimestre consecutivo in cui la holding risulta venditrice netta di azioni. Gran parte di queste vendite, quasi tre quarti o più, sono probabilmente imputabili proprio alla cessione di quote Apple.

A causa delle vendite costanti e della mancanza di grandi acquisizioni, la liquidità della società è cresciuta fino a toccare un record assoluto di 381,7 miliardi di dollari.



Le vendite hanno colpito anche il settore bancario. La società ha ridotto la sua partecipazione in Bank of America del 6%, proseguendo un trend di alleggerimento iniziato nel terzo trimestre dello scorso anno. Bank of America rimane comunque il terzo maggiore investimento azionario di Berkshire Hathaway. Sono state dismesse anche le quote nel costruttore di case DR Horton. Ciononostante, ci sono stati alcuni acquisti mirati in altre società. Tra i nuovi capitali investiti si contano partecipazioni più consistenti in alcune aziende specifiche:

- l'assicuratore Chubb;

- Domino's Pizza. La crescita della liquidità riflette la cautela di Berkshire Hathaway. La società, con sede a Omaha, nel Nebraska, si sta preparando per il passaggio di consegne a Greg Abel, attuale vicepresidente, in un periodo di transizione che inizierà ufficialmente il 1° gennaio. Gli analisti ritengono che l'azienda sia stata estremamente prudente nelle valutazioni di mercato: è passato oltre un anno da quando Berkshire Hathaway ha riacquistato azioni proprie e quasi un decennio senza portare a termine una mega-acquisizione.



Berkshire Hathaway è, per sua natura, molto più di un semplice portafoglio azionario. Il conglomerato da 1,1 trilioni di dollari controlla quasi 200 aziende diverse, comprese la ferrovia BNSF, numerose realtà industriali e manifatturiere, oltre a marchi al dettaglio ben noti come Dairy Queen, Fruit of the Loom e See's Candies.