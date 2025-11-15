Crollo improvviso sul FTSE MIB: ecco perché Wall Street e la Fed hanno rovinato il rally



I funzionari chiave della banca centrale USA hanno infatti messo in guardia contro l'eccessivo ottimismo, suggerendo che un altro taglio dei tassi quest'anno potrebbe non essere affatto scontato. L'inflazione si mantiene persistente oltre l'obiettivo, creando un clima di incertezza che ha rapidamente contagiato le piazze europee. Sono stati in particolare i titoli finanziari a pesare sull'indice di Milano, riflettendo la sensibilità del settore bancario alle dinamiche dei tassi di interesse e al rallentamento economico potenziale. Le vendite si sono concentrate sui maggiori istituti di credito del Paese. Si sono registrate performance negative per:

- UniCredit, che ha lasciato sul terreno il 4,4%;

- Intesa Sanpaolo, con un calo del 3,1%;

- BPER, in discesa del 3,8%;

- Banca Popolare di Sondrio, che ha perso il 3,5%. Nonostante i risultati positivi del terzo trimestre, anche Generali ha registrato una perdita dell'1,6%. Anche i pesi massimi dell'industria non sono stati immuni dalla pressione ribassista.



Stellantis ha ceduto il 2,6%, Leonardo l'1,7%, mentre la società di semiconduttori STMicroelectronics è scivolata dell'1,5%. Ciononostante, non tutti i titoli hanno seguito la corrente ribassista. Azimut Holding ha sorpreso il mercato con un rialzo robusto del 3,5%. Questa performance eccezionale è arrivata dopo l'annuncio immediato di un piano di riacquisto di azioni proprie, il cosiddetto share buyback. Il management ha chiaramente voluto inviare un segnale forte di fiducia nel suo progetto TNB, impegnandosi ad acquistare personalmente le azioni. Questa mossa strategica è giunta dopo un calo del 10% nella sessione precedente, innescato dalle preoccupazioni sollevate dalla Banca d'Italia in merito a questioni di governance. Allo stesso modo, anche Mediobanca ha chiuso la giornata in territorio positivo, guadagnando lo 0,6%, dimostrando una resilienza superiore rispetto ai suoi competitor. Il mercato azionario italiano si è trovato così nel mezzo di una tensione globale: da un lato, i progressi strutturali e i massimi pluriennali raggiunti, dall'altro, la cruda realtà di un'inflazione USA che non accenna a placarsi e che vincola le decisioni della Federal Reserve.



Il futuro dei tassi americani continuerà a dettare il passo anche per le borse dell'Europa.