Previsioni economiche autunnali: Italia in crescita, ma con rallentamento (anche PNRR)



La Commissione europea ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per l'Italia nel 2024 e nel 2025, ma ha confermato le stime per l'Eurozona.

Italia: crescita rallentata, debito pubblico in aumento

Il Prodotto interno lordo (PIL) italiano è atteso in crescita dello 0,7% nel 2024, rispetto allo 0,9% previsto in primavera. La crescita è destinata ad aumentare all'1% nel 2025 e all'1,2% nel 2026. La Commissione europea ha attribuito il rallentamento alla riduzione dei crediti d'imposta per l'edilizia abitativa e al prolungamento dell'impatto del superbonus, che ha avuto un impatto "più negativo che positivo". Il debito pubblico italiano è previsto al 136,6% del PIL nel 2024, raggiungendo il 139,3% nel 2026, principalmente a causa dell'impatto dei crediti d'imposta.

Eurozona: crescita confermata, ma con incertezze

La crescita economica dell'Eurozona è stata confermata per il 2024, con un aumento del PIL dello 0,8%, ma è stata rivista al ribasso per il 2025, passando dall'1,4% all'1,3%. Il PIL è visto salire dell'1,6% nel 2026. L'esecutivo Ue ha sottolineato l'aumento dell'incertezza economica, principalmente a causa della guerra in Ucraina e delle tensioni geopolitiche, che potrebbero portare a un'ulteriore intensificazione delle misure protezionistiche da parte dei partner commerciali.

Gentiloni: ritardi sul Pnrr potrebbero frenare la crescita

Il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni ha espresso preoccupazione per i possibili ritardi nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che potrebbero frenare la crescita economica. Ha anche sottolineato l'impatto negativo del superbonus sull'indebitamento pubblico. Gentiloni ha inoltre avvertito che una svolta protezionistica della politica commerciale statunitense sarebbe estremamente dannosa per entrambe le economie, quella degli Usa e quella europea.