Inflazione: prezzi in aumento, soprattutto per il carrello della spesa



L'indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC) è rimasto invariato a ottobre 2024 rispetto al mese precedente, ma su base annua ha segnato un aumento dello 0,9%, confermando le previsioni iniziali. Il dato principale, però, è l'accelerazione dell'inflazione alimentare che fa preoccupare le famiglie italiane.

Il carrello della spesa sempre più vuoto

L'Istat ha evidenziato come l'aumento dell'inflazione sia dovuto principalmente all'accelerazione dei prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche (da +1,2% a +2,5%). Le famiglie hanno già ridotto la spesa per i cibi e le bevande, secondo il report di Assoutenti. Il report evidenzia come alcuni prodotti di largo consumo continuino a registrare rincari significativi: l'olio d'oliva aumenta del +14,3%, il burro del +14,7%, la verdura fresca cresce del +9,4%, con i pomodori che salgono addirittura del +12,6%, mentre il caffè segna un +11,8%.

Un aumento del costo della vita per le famiglie

Il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc), Massimiliano Dona, ha sottolineato come un'inflazione tendenziale pari a +0,9% significhi un aumento del costo della vita pari a 265 euro su base annua per una coppia con due figli. Di questi, 228 euro sono destinati ai prodotti alimentari e alle bevande analcoliche, una vera e propria stangata per le famiglie. Anche il Codacons ha espresso preoccupazione per l'aumento dei prezzi alimentari, sottolineando come le famiglie abbiano già ridotto i consumi nel corso del 2024.

Prezzi in calo per il gas, ma non per tutti

Nel settore dei beni energetici, si accentua la flessione su base annua (da -8,7% a -9,0%), con una lieve ripresa per gli energetici non regolamentati (da -11,0% a -10,2%). Il gas di città e il gas naturale nel mercato libero registrano una variazione tendenziale di -6,8%, mentre l'energia elettrica e la benzina mostrano una leggera ripresa. Al contrario, il gasolio per riscaldamento e per mezzi di trasporto amplifica la flessione.

Servizi in aumento, con un rallentamento per i viaggi

I prezzi dei servizi aumentano del +2,7%, con un rallentamento rispetto al mese precedente (+2,8%). I prezzi dei servizi ricreativi e culturali subiscono una decelerazione (da +4,0% a +3,6%), con un calo dei pacchetti vacanze (da +13,0% a +9,6%). I prezzi dei servizi di trasporto, invece, mostrano una tendenza in accelerazione (da +2,4% a +3,0%).