Prezzo oro in calo: la svolta dei mercati tra USA, Cina e attese sulla FED

Le tensioni, sia sul piano commerciale che geopolitico, paiono allentarsi. Erano proprio questi fattori a sostenere in precedenza la corsa del metallo giallo.

I dazi, però, non svaniranno del tutto. Questo potrebbe ancora creare un quadro non del tutto favorevole per l'oro.

Anche i recenti dati sull'inflazione negli USA non hanno fugato ogni preoccupazione. L'indice dei prezzi al consumo di aprile ha mostrato un rallentamento inatteso, ma questo dato, sebbene più debole, non sembra aver convinto la Federal Reserve a modificare la sua posizione attuale. La banca centrale americana mantiene un atteggiamento attendista.

Di conseguenza, le previsioni per un taglio dei tassi di interesse si sono spostate. Secondo le indicazioni che emergono dai mercati finanziari, non ci si attende più una riduzione del costo del denaro prima di settembre.

In precedenza, giugno o luglio erano considerate finestre temporali plausibili per un allentamento della politica monetaria.