La spesa degli italiani cambia passo: i dati NielsenIQ sul largo consumo

Qui, l'incremento a volume si è attestato al 2,6%, superando l'1,5% del 2024 e segnando un'importante ripresa dopo le sfide passate.

Il rimbalzo dei volumi e la maggiore propensione delle famiglie a destinare risorse al carrello della spesa evidenziano come i beni di prima necessità restino una voce prioritaria nel bilancio mensile. Nonostante la riduzione del potere d'acquisto osservata negli ultimi cinque anni, i consumatori si mostrano disposti a sacrificare altre spese, come uscite fuori casa o acquisti non alimentari, pur di non rinunciare ai beni essenziali. Così commenta Enzo Frasio, Amministratore Delegato di NIQ Italia: "Stiamo rilevando dei segnali positivi provenienti dal mercato con performance promettenti che caratterizzano tutto il settore della grande distribuzione e del largo consumo confezionato. La ripresa dei volumi e la conquista di quote di spesa indicano che il carrello delle famiglie, in Italia, rimane una voce prioritaria nel budget mensile.



"

Questo scenario positivo giunge dopo un periodo complesso, quello tra il 2019 e il 2023, segnato dalla pressione inflattiva. L'aumento dei prezzi ha portato a un costo maggiore della spesa del 22% nel 2025 rispetto al 2019, causando una contrazione dei volumi nel biennio 2022-2023 (rispettivamente -0,3% e -1,7%).

L'andamento dei prezzi sembra ora più moderato. Nei primi quattro mesi del 2025, l'inflazione nel LCC a livello Totale Italia Omnichannel si è attestata intorno al +1%, scendendo allo 0,8% ad aprile. Ciononostante, alcune categorie continuano a registrare rincari più consistenti, tra cui il caffè, il cioccolato, il burro e il salmone fresco.

La preoccupazione per l'incremento dei costi alimentari persiste. Secondo le indagini di NIQ, il 29% degli italiani lo indica tra le principali ansie per il futuro.

Inoltre, il 23% teme una recessione economica, una percentuale significativamente superiore alla media europea (13%). Questa prudenza continua a guidare le scelte d'acquisto, mantenendo alta l'attenzione verso la convenienza.

La crescita nel 2025 è guidata in particolare dal settore del Fresco, che nei primi quattro mesi ha visto un incremento del 5,5% a valore. Frutta e verdura spiccano con un +7,9%, mentre carni, macelleria e polleria segnano un +5,6%. Anche i prodotti del Food Confezionato mostrano un solido +4,1%. Si osservano invece segnali di rallentamento negli articoli per animali (+1,4%) e una lieve flessione per la cura della casa (-0,8%). L'interesse crescente verso un'alimentazione sana e il benessere personale sta chiaramente influenzando le scelte degli italiani. Alcune categorie di prodotti riflettono questa tendenza con crescite eccezionali a volume:

- mango: +114,3%;

- avocado: +47%;

- semi: +32,2%.



Accanto alla ricerca di salute, emerge anche l'interesse per la praticità. Prodotti che semplificano la preparazione dei pasti guadagnano terreno, come le basi per la pizza (+60,3% a volume), i piatti pronti vegetali (+15,6%) e i surgelati vegetali (+11,9%).

Analizzando i canali di distribuzione, si osserva un aumento generale della frequenza d'acquisto, accompagnato da una diminuzione dello scontrino medio nella maggior parte dei gruppi. Questo crea un terreno fertile per costruire la fedeltà dei clienti. Tra i formati che performano meglio ci sono i Superstore, con una crescita a volume del 3,4%, e i Discount, che registrano un solido +3,8% a volume e +3,9% a valore, beneficiando probabilmente della perdurante ricerca di risparmio da parte dei consumatori. Gli specialisti drug mostrano una crescita ancora positiva (+4,5% a volume, +3,4% a valore) ma con un ritmo leggermente inferiore rispetto al passato.



L'e-commerce continua a guadagnare quote, raggiungendo il 7,1% nel 2025. Nel LCC, le vendite online crescono del 4,4% a valore, apprezzate per comodità e convenienza. I Pure Players, ovvero i rivenditori nati online che rappresentano il 50% delle vendite del canale digitale, crescono del 5,5% a valore. Gli attori specializzati online, con una quota del 19,5%, mostrano una crescita ancora più marcata, pari al 10,5% a valore.

Nel periodo gennaio-aprile 2025, l'Industria di Marca (IDM) e la Marca Del Distributore (MDD) hanno generato insieme una crescita superiore al miliardo di euro. Le due componenti mostrano, però, dinamiche di sviluppo differenti. L'IDM vede la sua crescita, pari a 608 milioni di euro (57% della crescita totale LCC), trainata prevalentemente dall'aumento dei prezzi.



Si rivolge con successo sia alle famiglie mature ad alto reddito (+0,2 punti di quota) sia a quelle a basso reddito (+0,6 punti). I brand di successo, secondo i dati del Consumer Panel di NIQ, riescono ad aumentare il numero di clienti raggiunti e a migliorarne la fedeltà. La MDD, responsabile di 450 milioni di euro di crescita (43% del totale LCC), basa il suo sviluppo principalmente sull'ampliamento dell'assortimento sugli scaffali. La sua quota di mercato aumenta in particolare tra le famiglie con figli (+0,5 punti) e quelle di mezza età con reddito medio-basso (+1,6 punti). La MDD guadagna terreno nel 65% delle categorie, soprattutto attirando nuovi acquirenti, e in alcuni casi, riuscendo anche a fidelizzarli.

Questo scenario positivo riflette la capacità del settore di adattarsi e rispondere alle esigenze in evoluzione delle famiglie italiane.



Ciononostante, restano ampi margini di miglioramento e opportunità da cogliere. Secondo Romolo De Camillis, Retailer Director di NielsenIQ, è fondamentale continuare a lavorare sull'efficienza delle promozioni, dato che circa un terzo non genera volumi incrementali, e sull'ottimizzazione degli assortimenti. Collaborare per intercettare specifici target di clientela, sfruttando l'affinità tra brand e insegne, può permettere di coprire meglio i bisogni dei consumatori e sostenere ulteriori accelerazioni del settore. Questi temi sono stati al centro della 40ª edizione del Linkontro, l'evento annuale di riferimento per il Largo Consumo in Italia, organizzato da NielsenIQ, che per l'edizione 2025 ha riunito 644 manager di oltre 275 aziende del settore industria e grande distribuzione presso il Forte Village Resort in Sardegna.