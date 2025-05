Crescita a sorpresa: il PIL del Regno Unito supera le attese nel primo trimestre 2025

Molte aziende si sono affrettate a spedire merci in previsione delle possibili nuove tariffe Trump.

Tale slancio positivo è stato trainato da diversi fattori:

- Un contributo significativo è arrivato dall'aumento delle esportazioni verso gli USA. Molte aziende si sono affrettate a spedire merci in previsione delle possibili nuove tariffe Trump;

- I settori dei servizi e delle costruzioni hanno mostrato una forte espansione;

- Nondimeno, il quadro non è uniforme: la manifattura ha registrato un calo marcato.

Ma l'entusiasmo per questo risultato positivo è mitigato dalle previsioni per il futuro immediato. Ci si aspetta un netto rallentamento. Per il secondo trimestre, la crescita potrebbe ridursi drasticamente, attestandosi forse solo allo 0,1%.

Questo previsto indebolimento porta con sé dei rischi. La fiducia economica potrebbe essere messa a dura prova dalle tensioni commerciali globali e dall'incertezza legata alle tariffe, elementi che pesano sul sentiment generale.