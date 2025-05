Confcommercio: l'economia italiana frena, consumi familiari sottotono e inflazione in controllo

Questo calo, al netto di effetti pasquali o di calendario che hanno distorto i confronti, lascia presagire che il secondo trimestre potrebbe registrare dinamiche produttive meno vivaci.

Nonostante ciò, le basi dell'economia italiana sono considerate solide. Ma questa solidità non si traduce ancora in comportamenti di spesa e investimento più decisi. A pesare è soprattutto l'incertezza riguardo al futuro. Le famiglie, pur vedendo i propri redditi crescere, non si sentono abbastanza sicure per aumentare i consumi in modo significativo.





Le stime attuali indicano che il Prodotto Interno Lordo (PIL) potrebbe crescere solo dello 0,1% su base trimestrale ad aprile e maggio. Questo scenario porterebbe la crescita annuale intorno allo 0,8% nel mese in corso, un dato che potrebbe replicarsi nella media dell'intero 2025. È una crescita modesta, che riflette la difficoltà delle famiglie a rilanciare la domanda, una situazione legata più alle aspettative negative che non a una reale contrazione dei redditi.

Queste considerazioni trovano riscontro nell'andamento dei consumi, misurato dall'Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC). Dopo due mesi di forte riduzione, l'ICC ad aprile 2025 è tornato in territorio positivo su base annua, registrando un +1,1%. Questo aumento è stato guidato sia dalla spesa per i beni (+0,6%) che per i servizi (+1,9%). È importante considerare che questi dati risentono della diversa collocazione della Pasqua rispetto all'anno precedente, un fattore che ha influenzato in particolare voci come gli alimentari e i pasti fuori casa.

Guardando ai dati destagionalizzati, che depurano l'analisi da questi effetti calendariali, l'Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) segnala una sostanziale stasi su base trimestrale e una leggera flessione (-0,1%) su base annua. Insomma, la domanda da novembre 2024 è rimasta ferma, se si considerano i dati "filtrati".

Questa stagnazione è il risultato di scelte complesse da parte dei consumatori.

Le famiglie continuano a dare priorità alle esperienze: spese per il tempo libero, la cultura e la ricreazione. Cercano soluzioni e momenti da vivere, mettendo in secondo piano l'acquisto di beni materiali. I settori tradizionali, come l'abbigliamento, l'arredamento, gli elettrodomestici e le autovetture, continuano a navigare in acque difficili. Solo occasionalmente, come ad aprile per gli alimentari, si osservano lievi miglioramenti, che non alterano però il quadro generale delle scelte di consumo degli ultimi anni.

Le tendenze di spesa ad aprile 2025, rispetto allo stesso mese del 2024, mostrano un quadro variegato, in parte influenzato dagli effetti della Pasqua e dei ponti primaverili. Gli aumenti più significativi hanno riguardato:

- beni e servizi per la comunicazione (+8%);

- alberghi e pasti fuori casa (+2,2%), un settore che recupera dopo un bimestre debole;

- alimentari, bevande e tabacchi (+2,6%), con un parziale recupero rispetto a marzo.



Variazioni minime si sono registrate per i beni e servizi per la cura della persona (+0,1%) e una lieve diminuzione per la mobilità (-0,1%). Continuano invece a calare le spese per: beni e servizi ricreativi (-1,8%), beni e servizi per la casa (-0,9%), abbigliamento e calzature (-1,1%), con un divario crescente rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019.

Analizzando le singole voci di consumo, si conferma il trend positivo per i trasporti aerei (+7,6%), i servizi ricreativi (+6,9%) e gli alberghi (+5,8%). Recuperano le spese per i pasti fuori casa (+1,3%) e gli acquisti di carburanti (+3,0%). Molto più complessa la situazione del settore auto, con un calo del 5,6% nell'acquisto di autovetture da parte dei privati. Prosegue anche la diminuzione della domanda per mobili e articoli d'arredamento (-0,9%) e per gli elettrodomestici (-1,6%).

Sul fronte dei prezzi al consumo, l'inflazione resta sotto controllo.



Le stime per maggio indicano un aumento mensile dello 0,1% e una crescita annuale dell'1,8%, in lieve discesa rispetto al 2,0% di aprile. Questo andamento è sostenuto principalmente dal rallentamento dei prezzi energetici, con i carburanti che si trovano ai minimi degli ultimi tre anni.

La stabilizzazione dell'inflazione su questi livelli nei prossimi mesi, unita a una politica monetaria che potrebbe diventare più accomodante e a dinamiche occupazionali e reddituali ancora moderatamente positive, potrebbe finalmente migliorare le aspettative delle famiglie. Questo scenario potrebbe ripristinare una relazione più normale tra redditi e consumi, stimolando la domanda e favorendo un'uscita dalla fase di quasi stagnazione economica che l'Italia sta attraversando.

L'andamento dell'ICC ad aprile 2025, con un aumento dell'1,1% su base annua, è la sintesi di una crescita sia per i beni (0,6%) che per i servizi (1,9%).



Ma, come evidenziato, il dato risente fortemente dell'effetto Pasqua. Al netto di questi fattori stagionali, la domanda è ferma da novembre 2024, un dato che racconta meglio le scelte caute delle famiglie, concentrate su esperienze e beni di comunicazione, mentre settori tradizionali come abbigliamento e arredamento continuano a soffrire. L'inflazione contenuta e le aspettative di una politica monetaria più favorevole rappresentano una speranza per rianimare la spesa, ma l'incertezza di fondo rimane il principale freno.