It Wallet: la rivoluzione digitale italiana è alle porte

L'It Wallet si inserisce nel quadro dell'European digital identity wallet (Eudi), rappresentando una pietra miliare nel percorso di digitalizzazione dell'Italia. Secondo il senatore Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica, il progetto è in una fase di sviluppo avanzata, con l'attivazione delle versioni digitali di documenti fondamentali prevista entro luglio 2024.

Accelerazione strategica dell'It Wallet

L'Italia ha scelto di accelerare l'iter dell'It Wallet rispetto all'Eudi Wallet, con l'obiettivo di posizionarsi come leader nell'adozione delle tecnologie digitali e nella compliance con i nuovi regolamenti europei sull'identità digitale. Questa mossa permetterà di testare e perfezionare l'infrastruttura digitale del Paese in vista della piena interoperabilità transfrontaliera prevista dall'Eudi Wallet nel 2026.

Semplificazione e sicurezza per i cittadini

L'introduzione dell'It Wallet comporterà una significativa semplificazione per gli utenti, che potranno gestire identità digitali e credenziali in un unico strumento, riducendo la necessità di intermediari e aumentando sicurezza e trasparenza. Il portafoglio digitale trasformerà anche il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, rendendo i processi più veloci, sicuri e accessibili.