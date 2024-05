Il ranking Best Workplaces for Women 2024 in Italia



Le donne hanno un elevato indice di fiducia nei confronti dell’azienda per cui lavorano: sono, infatti, quasi 9 su 10 (87%) coloro che dichiarano di avere un forte senso di engagement nei confronti della propria realtà organizzativa. È questo uno dei dati più interessanti che emergono dall’analisi del ranking Best Workplaces for Women 2024, la classifica dei 20 migliori ambienti di lavoro in cui lavorare secondo le donne, stilata da Great Place to Work Italia, società di ricerca, tecnologia e consulenza organizzativa, ascoltando il parere di oltre 75mila collaboratori appartenenti a 211 aziende, suddivise per numero di dipendenti (oltre 500, 150-499, 50-149, 10-49). Tra gli indicatori principali presi in considerazione per stilare il ranking c’è il Trust Index, l’indice che misura la fiducia e il grado di engagement dei collaboratori e delle collaboratrici nell’organizzazione, il quale risulta essere significativamente elevato (85%), con una differenza del +6% nel confronto con le altre aziende analizzate ai fini della creazione della classifica (79%). Lo stesso trend si ricollega anche all’indice di soddisfazione generale (Great Place to Work Statement), in base al quale l’87% dei rispondenti afferma che “Tutto considerato, direi che questo è un eccellente luogo di lavoro”, rispetto all’81% fatto registrare dalle altre organizzazioni analizzate, ma non presenti in classifica. Il delta percentuale poi si allarga notevolmente (+39%) se si considera la media italiana, riferita al 2021, ultimo dato disponibile. Nelle aziende classificate come Best Workplaces for Women le donne risultano più soddisfatte degli uomini in ciascuna delle 5 aree (credibilità, rispetto, equità, orgoglio, coesione) prese in considerazione dal modello d’analisi Great Place to Work. Allo stesso tempo, anche la media Trust Index è superiore nella popolazione femminile rispetto a quella maschile (87% contro 84%, +3 punti percentuali).