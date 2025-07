Wall Street sotto la lente: i guadagni aziendali svelano le vere cicatrici della guerra commerciale

Le previsioni sui guadagni aziendali per le società dell'indice S&P 500 nel secondo trimestre indicano un aumento del 5,8%. Si tratta di una revisione significativa, in calo rispetto al 10,2% stimato il primo aprile, prima che l'allora Presidente degli USA Donald Trump avviasse l'intensificazione della sua politica di guerra commerciale. Questo netto cambiamento nelle aspettative sottolinea come le tensioni internazionali possano erodere rapidamente le proiezioni di crescita, rendendo il panorama economico più complesso e imprevedibile.

Gli investitori sono in attesa anche dei dati sull'inflazione dei prezzi al consumo negli USA per il mese di giugno. La ricerca di un qualsiasi segnale di pressione sui prezzi, potenzialmente scaturita dalle tariffe, è costante. Questi dati sono cruciali per intuire le prossime mosse della Federal Reserve, l'istituzione che governa la politica monetaria americana. Le decisioni della banca centrale sono sempre al centro del dibattito, con il presidente dell'epoca che spingeva per tagli dei tassi di interesse drastici, definiti come "carburante per missili", una richiesta a cui il Presidente Jerome Powell non ha mai ceduto.



I mercati obbligazionari restano nervosi. La preoccupazione maggiore riguarda il possibile utilizzo di un'indagine sui lavori di ristrutturazione della sede centrale della banca come pretesto per rimuovere Powell dalla sua posizione. Una situazione delicata che potrebbe avere ripercussioni ben oltre i confini americani.

Nel frattempo, le borse asiatiche e i futures del Nasdaq hanno ricevuto una spinta positiva. Questo slancio arriva dopo l'annuncio di Nvidia, il colosso da 4 trilioni di dollari al centro del boom degli investimenti nell'Intelligenza Artificiale (AI), che riprenderà le vendite dei suoi chip H20 alla Cina. Una notizia che ha rassicurato gli operatori, suggerendo una potenziale distensione in un settore chiave e strategico. L'andamento di queste grandi aziende, e il loro rapporto con le dinamiche geopolitiche, continuerà a plasmare il futuro degli investimenti globali.