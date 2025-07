La corsa dell'argento sorprende: il metallo che supera l'oro e svela il futuro economico

Questa dinamica ha avuto un impatto diretto su un indicatore chiave per gli investitori: il rapporto tra oro e argento, noto come gold-to-silver ratio. Al momento del picco aureo in aprile, tale rapporto si attestava a 105. Questo significa che erano necessarie ben 105 once di argento per acquistarne una di oro. Attualmente, il rapporto è sceso drasticamente a 86. Storicamente, la media di questo indicatore si è mantenuta tra 60 e 65. È evidente che, ai livelli di aprile, l'argento risultava fortemente sottovalutato rispetto all'oro. Il rapporto più alto mai registrato si è avuto nel 2020, quando le quotazioni dell'oro si impennarono a causa delle paure legate alla pandemia di COVID-19.

Anche oggi, nonostante la diminuzione delle ultime settimane, l'argento mantiene un prezzo significativamente più contenuto rispetto all'oro, e questo fatto ci offre preziosi spunti di riflessione. L'investimento in oro è spesso motivato dalla necessità di proteggere i capitali dall'inflazione e dalle incertezze economiche. Viceversa, l'argento offre una prospettiva di investimento più diversificata.



Gran parte della domanda di questo metallo proviene, infatti, da scopi produttivi, dato il suo ampio impiego in numerosi settori, dall'elettronica di consumo ai pannelli solari. Il rapporto tra oro e argento può essere letto come un vero e proprio termometro per l'economia mondiale. Quando questo rapporto è elevato, indicando un oro ipercomprato, è segno che sul mercato prevale una forte paura legata all'inflazione o a una recessione imminente. Al contrario, un rapporto basso, con l'argento ipercomprato, suggerisce che il mercato prevede livelli di produzione elevati e una crescita economica robusta. In sintesi, un rapporto elevato è un segnale negativo per l'economia globale, mentre uno basso è confortante.

Qual è, dunque, il quadro attuale? Il rapporto rimane storicamente alto, il che indica che persiste uno scetticismo diffuso riguardo all'andamento dell'economia mondiale nei prossimi trimestri. Ciononostante, ha raggiunto i minimi da giugno e si è posizionato decisamente al di sotto dei massimi recenti. Questo suggerisce un leggero allentamento del pessimismo rispetto a qualche mese fa.



Vale la pena ricordare che l'argento, pur con le sue dinamiche interessanti, non è sempre il metallo ideale per l'investimento di grandi capitali, soprattutto per i privati. Per un capitale di 100.000 euro, si dovrebbe acquistare circa 93 chilogrammi di argento, una quantità ingombrante rispetto al poco più di un chilo di oro. I costi di stoccaggio e sicurezza per l'argento sarebbero esorbitanti, e il metallo richiede cure periodiche per prevenire l'annerimento dovuto all'ossidazione.

Queste problematiche non sussistono per l'oro. Il mercato dell'argento, con la sua capitalizzazione globale di circa 2.220 miliardi di dollari, è stato recentemente superato dal Bitcoin, che ha raggiunto nuovi massimi storici. Le quotazioni attuali dell'argento sono ancora ben lontane dai record storici toccati nel 1980 a 49,51 dollari l'oncia, valori quasi replicati nel marzo del 2011. È interessante notare che, 45 anni fa, il potere d'acquisto del dollaro era superiore del 290%. Se l'argento dovesse tornare a quei livelli, il rapporto con l'oro si riallineerebbe esattamente alla sua media storica degli ultimi decenni, implicando un ulteriore apprezzamento superiore al 25%.



Uno scenario del genere, però, dipenderebbe da una radicale revisione al rialzo del PIL globale e dall'assenza di nuove incertezze sul fronte inflazionistico. Sulla base dei dati macroeconomici disponibili, questo appare uno scenario poco plausibile nel breve periodo.