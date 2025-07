Il sorprendente ritorno dell'industria europea: una ripartenza che spinge la produzione in Eurozona

Questi dati, diffusi da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, sono particolarmente significativi se si considera la contrazione subita ad aprile 2025, quando la produzione industriale era calata del 2,2% nell'Eurozona e dell'1,6% nella UE. Il rimbalzo indica una forte reattività del mercato.

Guardando al confronto annuale, il panorama si presenta ancora più incoraggiante. A maggio 2025, la produzione industriale ha mostrato un incremento del 3,7% nell'Eurozona rispetto a maggio 2024, mentre nell'UE l'aumento è stato del 3,4%. Un quadro di crescita solida, che riflette una chiara ripresa su base più estesa.

Analizzando la performance per i principali raggruppamenti industriali, emergono dettagli interessanti. Nel quinto mese del 2025, confrontato con il mese precedente, nell'Eurozona si nota un andamento eterogeneo:

- i beni intermedi hanno registrato un calo dell'1,7%;

- il settore dell'energia ha mostrato un'espansione del 3,7%;

- i beni strumentali sono cresciuti del 2,7%;

- i beni di consumo durevoli hanno subito una diminuzione dell'1,9%;

- i beni di consumo non durevoli hanno fatto registrare un'impennata notevole dell'8,5%.





Anche nell'intera Unione Europea, l'andamento mensile per categoria di beni ha seguito logiche simili, seppur con leggere differenze percentuali:

- i beni intermedi sono scesi dell'1,3%;

- l'energia è aumentata del 3,2%;

- i beni strumentali hanno visto una crescita del 2,0%;

- i beni di consumo durevoli sono diminuiti dell'1,8%;

- i beni di consumo non durevoli hanno segnato un significativo +7,1%.

Tra gli Stati membri, alcune nazioni hanno evidenziato una spinta particolarmente forte su base mensile. Gli aumenti più elevati sono stati registrati in Irlanda (+12,4%), a Malta (+3,4%) e in Germania (+2,2%). Di contro, le maggiori contrazioni mensili si sono osservate in Croazia (-2,9%), in Slovacchia (-2,8%) e in Belgio (-2,7%).

Il confronto annuale per i raggruppamenti industriali offre una prospettiva di lungo termine sulla robustezza della ripresa.



A maggio 2025 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, nell'Eurozona si rileva:

- un decremento dell'1,8% per i beni intermedi;

- un aumento del 2,6% nel comparto dell'energia;

- una crescita consistente del 4,5% per i beni strumentali;

- un lieve calo dello 0,1% per i beni di consumo durevoli;

- un'impressionante crescita dell'11,6% per i beni di consumo non durevoli.

Similmente, nel complesso della UE, la produzione annuale ha registrato:

- una flessione dell'1,4% per i beni intermedi;

- un incremento dell'1,7% per l'energia;

- un robusto +4,4% per i beni strumentali;

- un contenuto calo dello 0,3% per i beni di consumo durevoli;

- un significativo +9,4% per i beni di consumo non durevoli.

Sul fronte delle performance annuali a livello di Stati membri, spicca la performance eccezionale dell'Irlanda, che ha visto la sua produzione industriale aumentare del 40,7%.



Altri Paesi con crescite notevoli sono la Finlandia (+5,9%) e la Svezia (+5,0%). Nonostante ciò, alcune nazioni hanno sperimentato significative contrazioni, tra cui il Belgio (-7,3%), la Bulgaria (-6,5%) e la Danimarca (-4,2%). Questi dati, nel loro complesso, confermano che l'industria europea sta navigando verso una fase di consolidamento, nonostante le sfide persistenti in alcuni settori e geografie.