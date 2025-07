I mercati azionari USA volano: il rally inarrestabile e le trimestrali al microscopio

I principali indici azionari statunitensi, il Nasdaq Composite e l'S&P500, registrano nuovi massimi storici, una tendenza che sembra inarrestabile. Questa corsa al rialzo non mostra segni di cedimento, consolidando un clima di fiducia persistente tra gli investitori. Il VIX, l'indice che misura la volatilità di mercato, pur mantenendosi su livelli relativamente bassi, rimane sopra l'area di 16 punti, un valore che nel 2022 ha segnato zone di minima volatilità. Questo suggerisce una certa cautela, seppur sottile, in un contesto altrimenti euforico. L'indicatore di Buffett, che confronta il valore complessivo del mercato azionario statunitense con il PIL del paese, si aggira intorno al 210%, evidenziando come la capitalizzazione borsistica sia di fatto il doppio della ricchezza prodotta dall'economia americana. Non si intravedono segnali tecnici che possano far presagire un'inversione di tendenza; piuttosto, si rafforza il sospetto che a livello fondamentale le valutazioni stiano raggiungendo livelli eccessivi.



Giganti come Nvidia e Microsoft dominano la scena con capitalizzazioni di mercato straordinarie, rispettivamente circa 4.001 miliardi di dollari e 3.800 miliardi di dollari.

Nel frattempo, lo spread tra i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi a 2 e 10 anni, un indicatore tradizionalmente osservato per anticipare eventuali tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve (Fed), ha ripreso a salire, attestandosi a 53 punti base. Questo spread è attentamente monitorato per la sua capacità di segnalare cambiamenti nella politica monetaria. L'obiettivo primario di tale scostamento sarebbe il raggiungimento dei 120 punti base, per poi puntare ai 240, livelli da cui siamo ancora distanti, ma il trend rialzista è evidente.

Le obbligazioni stanno vivendo un periodo di aggiustamento, ma i loro movimenti sui rendimenti a lungo termine paiono in linea con le dinamiche di mercato ordinarie, se si considerano i fondamentali che li guidano. I rendimenti attuali si mantengono al di sopra dei tassi di interesse di riferimento, in particolare in Europa, mentre l'inflazione rimane al di sotto di essi.



Questo quadro suggerisce che, sulla carta, i rendimenti offerti dai titoli obbligazionari siano ancora convenienti. È importante notare che le curve di rendimento sono scese su tutte le scadenze negli ultimi due anni, pertanto le fluttuazioni attuali nel comparto non dovrebbero destare particolare preoccupazione. Le prime scadenze a reagire saranno quelle più brevi, prima che si possa osservare un abbassamento generalizzato delle curve dei rendimenti su tutte le durate.

In questo contesto, l'inflazione USA è attesa in lieve rialzo, con proiezioni che la vedono passare dal 2,4% al 2,6%. Un dato di questo tipo non indicherebbe certo un rallentamento dei prezzi, e di fatto, ritarderebbe ulteriormente qualsiasi ipotesi di taglio dei tassi da parte della Fed. La banca centrale statunitense attende ora un peggioramento congiunturale dell'economia, un segnale che al momento non si sta manifestando con la forza necessaria per giustificare un cambio di rotta nella politica monetaria. Parallelamente, il Bitcoin ha registrato un'importante correzione, ritornando violentemente verso la soglia dei 118mila dollari.



Il mercato azionario, comunque, continua a dimostrare una resilienza sorprendente, affrontando le sfide con una determinazione che pochi avrebbero previsto.