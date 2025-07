Germania: l'indice ZEW continua a migliorare a luglio 2025



Il sentiment economico in Germania mostra un ulteriore rafforzamento a luglio 2025. L'indice ZEW, un barometro importante per le aspettative sul futuro dell'economia tedesca, si è attestato a quota +52,7 punti. Questo dato segna un incremento di 5,2 punti rispetto alla rilevazione del mese precedente. Anche la percezione della congiuntura economica attuale ha registrato un balzo significativo. L'indicatore che misura la situazione presente è salito di ben 12,5 punti, pur rimanendo in territorio negativo, fissandosi a -59,5 punti.