Dazi e timori sui mercati: il futuro della Borsa Italiana tra incertezze globali

Anche il FTSE Italia All Share ha registrato un calo dello 0,64%. I ribassi sono stati contenuti anche per il FTSE Italia Mid Cap, che ha perso lo 0,39%, e per il FTSE Italia Star, con un marginale -0,05%. Il volume degli scambi, nella seduta del 15 luglio 2025, è diminuito a 2,26 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,42 miliardi di lunedì, segnale di una minore propensione al rischio da parte degli investitori.

Nel frattempo, sul fronte delle valute e delle criptovalute, il Bitcoin è scivolato a 116.000 dollari (pari a poco più di 100.000 euro) alle ore 17.35. Lo spread tra il BTP italiano e il Bund tedesco si è stabilizzato sotto i 90 punti base, con il rendimento del BTP decennale che è tornato al 3,6%. L'euro, poi, ha visto un leggero indebolimento, scendendo a 1,16 dollari nei confronti della valuta statunitense.

Il settore bancario è rimasto particolarmente osservato, complice l'inizio della stagione dei risultati del secondo trimestre 2025 da parte dei colossi finanziari statunitensi. Azioni come BancoBPM hanno registrato un calo del 2,56% a 10,275 euro, mentre BPER Banca ha ceduto il 2,28% a 7,71 euro.



Anche la Popolare di Sondrio ha segnato un ribasso dell'1,78% a 12,145 euro, tutte queste entità dopo i significativi guadagni ottenuti nella seduta precedente.

Nondimeno, la giornata ha offerto anche spunti positivi. Prysmian ha chiuso in rialzo dell'1,91% a 62 euro. Allo stesso modo, Stellantis ha mostrato una performance robusta, avanzando dell'1,14% a 8,53 euro. Queste eccezioni, pur non alterando il quadro generale di cautela, dimostrano una resilienza in alcuni specifici comparti del mercato. La situazione rimane dinamica, con gli occhi degli operatori puntati sulle prossime mosse a livello geopolitico ed economico globale.