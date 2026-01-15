Wall Street accelera, ma cosa sta succedendo alle materie prime? Il crollo che cambia le strategie d'investimento mercati finanziari



Dopo un rally da record nelle scorse settimane, molti investitori hanno scelto di monetizzare i guadagni. L'argento, bene rifugio per eccellenza, cede terreno ma mantiene comunque la soglia dei novanta dollari l'oncia. Molto peggio è andata al petrolio. Il Brent, scambiato a Londra, ha perso il 4,5% affondando ben sotto i sessantaquattro dollari al barile. Un simile destino ha colpito il Wti crude di New York, che ha ceduto quasi il 5%, scendendo dai sessantadue dollari della chiusura precedente ai cinquantanove dollari al barile. L'oro, con tutto ciò, ha limitato le perdite, confermando la sua posizione sopra i quattromilaseicento dollari l'oncia. In un quadro di generale cedimento delle commodity, l'interesse si è rilanciato con forza sul comparto azionario. Wall Street ha cambiato marcia dopo la debolezza della vigilia. Il Dow Jones Industrial Average ha incassato lo 0,6%, stessa percentuale guadagnata dallo S&P 500. Il Nasdaq Composite ha seguito l'onda, spinto in particolare dall'entusiasmo per i titoli tecnologici, elemento chiave nell'attuale analisi rendimento BTP Bund.



La seduta statunitense ha visto performance eccezionali. Nvidia ha viaggiato subito in territorio positivo con un +2,4%. Anche Tesla ha segnato un +1%. Performance ancor più brillanti per ADM (Advanced Micro Devices), il colosso informatico e dei data center, che ha superato il 5%, e per la società di semiconduttori di Taiwan, che ha messo a segno oltre il 6% dopo l'ennesimo trimestre eccezionale. L'andamento titoli tecnologici USA continua a dettare il passo globale. Negli Stati Uniti prosegue la sfilza delle trimestrali bancarie. La giornata ha visto i risultati di Morgan Stanley, che ha registrato un utile record nel 2025 pari a 16,9 miliardi di dollari, superando le attese con un incremento del 26%. Meglio del previsto anche Goldman Sachs, che nel quarto trimestre ha offerto ai propri azionisti un utile di 4,38 miliardi di dollari. Ha brillato anche BlackRock, un pilastro nella gestione patrimonio finanziario, che ha concluso il 2025 con afflussi netti record di 698 miliardi di dollari.



Le masse in gestione hanno raggiunto la cifra impressionante di quattordicimila miliardi. I ricavi della società sono saliti a 24,2 miliardi, registrando un +19%, mentre l'utile operativo rettificato è cresciuto del 18%. A migliorare il contesto generale ha contribuito anche qualche dato macroeconomico positivo. Il mercato del lavoro USA ha mostrato segnali di consolidamento. Il numero di lavoratori che hanno richiesto per la prima volta i sussidi di disoccupazione è diminuito di novemila unità nella settimana conclusasi il 10 gennaio, attestandosi a 198.000, un dato significativamente inferiore alle attese che si aspettavano 215.000. L'Europa, invece, ha avuto una giornata più eterogenea, spesso schiacciata tra le dinamiche finanziarie globali. Nonostante le incertezze iniziali, i listini europei hanno recuperato terreno nel finale. Francoforte ha guadagnato lo 0,4%, Londra lo 0,6%. Solo Parigi e Madrid sono rimaste in territorio negativo. Piazza Affari a Milano si è distinta, guadagnando quasi mezzo punto percentuale e avvicinandosi ai 46.000 punti base, rafforzando le strategie d'investimento mercati finanziari locali.



Il protagonista indiscusso di Milano è stato ancora una volta Telecom Italia (Tim), che ha aggiunto un ulteriore 2% alla sua performance positiva del giorno precedente. Ciononostante, c'è chi ha fatto anche meglio. Prysmian ha sfiorato il +5%, spinta dai giudizi favorevoli in vista della pubblicazione dei risultati 2025. Il management di Prysmian ha comunicato agli analisti un messaggio complessivamente positivo, esprimendo fiducia nella capacità del gruppo di continuare a crescere nel mercato statunitense. Si è rilanciata anche Lottomatica con un +2,5%. Tra i bancari, ha ripreso fiato Banco BPM con un +2,15%, seguita da Intesa Sanpaolo (+0,5%) e Unicredit (+1,3%). Le note dolenti sono arrivate per Mps (-1,55%) e Mediobanca (-1,4%). A guidare le perdite è stata Eni, che, a causa del crollo del petrolio, è scesa dell'1,65%. Saipem, con un +0,18%, è riuscita a difendersi. La giornata è stata trionfale per il debito sovrano italiano.



Lo spread Btp-Bund è sceso addirittura sotto i sessanta punti base, per la prima volta dal lontano 2008. Il rendimento del Btp decennale italiano si è attestato al 3,41%. Questa forbice tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli di riferimento tedeschi, che solo nove mesi fa superava i 130 punti base, è ora più che dimezzata. Il Ministero dell’Economia ha sottolineato l'importanza di questo risultato. Hanno comunicato che, dal 2022 al 2025, lo spread ha rappresentato un indicatore fondamentale della solidità italiana, portando benefici evidenti per imprese, famiglie e finanza. Questo successo è dovuto ai segnali di una crescita economica stabile dell’Italia e all’impegno nel contenimento del debito e nel rispetto delle regole di bilancio europee. Tutti questi fattori sono stati accolti positivamente dai mercati e dalle agenzie di rating, le quali hanno premiato la traiettoria di crescita e il consolidamento fiscale del Paese. L'euro, intanto, ha ceduto qualche posizione nei confronti del dollaro, ma è riuscito a difendere il cambio a 1,16.